【東京血拼攻略】33歲沈韋汝係金牌主持　未婚產子有富商生父照顧

左至右，牟韻潔、沈韋汝、吳若希、林穎彤。（電視截圖）

《東京血拼攻略》於周日（1月20日）播出，有收看的都應該留意到，節目中除有2位2本地代表吳若希（Jinny）及林穎彤（Bella）之外，還有兩位來自台灣的靚女主持。可以是基於香港人對台灣的好感，有不少人大讚Bella夠可愛之餘，更多的是討論台灣主持沈韋汝。

看上去沈韋汝和吳若希也是差不多年齡，想不到韋汝已有33歲。

沈韋汝在台灣其實都算是有些知名度的藝人，自2005年起，就入行為中天娛樂台的節目《小氣大財神》擔任助理主持，而她亦有份擔任2017年台灣旅遊節目《愛玩客》，2018年TVB J2台《就是愛美麗》其實也有她的出現。當然，這位台灣女生還客片了大大小小的節目、電視劇集，以及廣告雜誌等等。不過，網民的討論焦點還是在她與年齡不相符的樣貌身材，以及愛情生活。

婚後已成人母的沈韋汝，身材依然十分標準。（電視截圖）

原來有暱稱「小天使」的沈韋汝，現年已是33歲，並已是一子之母。據台灣「ETtoday」報導，她在2010年與台灣遠東航空董事長張綱維熱戀，同年更未婚生子，不過由此至終並未登記註冊結婚，及後因韋汝發展男方與自家公司空姐約會，因而憤而提出分手。不過時隔多年，女方態度似乎明顯軟化，她和兒子的爸爸張綱維，近年都會相聚食飯，男方更會固定給她每月15萬台幣元生活費作為對韋汝母子的照顧。沈韋汝對此還直認不瑋，母子兩人一直受男方照顧，孩子家長會以及重要節日也一起渡過。

沈韋汝的兒子Henry今年已經8歲。（IG圖片）

沈韋汝真係名副其實嘅「索」人妻：

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