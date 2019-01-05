【3日2夜】2018年收視排行榜公布　陳詩欣、陳睿雯拋離張曦雯奪冠

《3日2夜》每逢星期六晚10點半於TVB翡翠台播放，雖然自年初TVB「禁色令」之後，由J2台轉戰翡翠台的《3日2夜》已明顯「減甜」，不過仍然吸引了一班忠實Fans捧場。雖知道《3日2夜》一直都是以女藝人為主持介紹旅遊景點作招徠，其中又以陳瀅、劉佩玥、劉穎鏇、江嘉敏、鄺潔楹、伍樂怡等小花所主持的集數在網上最受歡迎。

2018年《3日2夜》共有22位女神上鏡，大家最鍾意邊個？（資料圖片）

據資料顯示，《3日2夜》2018年度全年平均收視約為13點，以每點觀眾65,540人計算，即是平均每集約有85萬人收看，而以TVB發放的資料顯示，收視最高的一集由有陳詩欣（Eunice Chan）、陳睿雯（Cherub）兩位長腿小花主持，9月15日的一集有15.8點，反之最低的是由阮兒主持，7月7日的一集，只有7.5點。另外，張曦雯、鄺潔楹、伍樂怡、陳瀅、劉佩玥、朱千雪、湯洛雯等小花所主持的集數平均也處於合格線範圍，到底阮兒是否如大家口中所想的「趕客」呢？其實原因只有一個。

其實阮兒都好多Fans㗎，IG追蹤人數都有4萬。（IG圖片）

6月14日至7月15日為第21屆國際足總世界盃，而7月7日正是瑞典對英格蘭的大日子，又剛好香港時間晚上10點開賽。阮兒對世界盃「瑞典對英格蘭」，相信不用多說大家也知道結果如何。不過事實上阮兒的吸引力也並非不及世界盃，6月30日播出，同樣由阮兒主持的一集就有14.8點，時間亦正好接著法國對阿根廷的賽事之後播放，所以說《3日2夜》的收視多寡也並非是阮兒的個人問題。

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收視差，其實唔關佢事嘅。（IG圖片）

+ 6 + 5 + 4

2018《3日2夜》主持平均收視



鄺潔楹、陳詩欣、鄧以婷、伍樂怡 - 約12.95點（2集）

張曦雯 - 約13.2點（3集）

潘梓鋒、陳雅思 - 約11點（2集）

陳婉衡 - 約12.6點（3集）

陳蕊蕊、歐陽巧瑩 - 約12.15點（2集）

陳詩欣、鄭衍峰 - 10.9（2集）

鄧以婷 - 12.5點（4集）

阮兒 - 11.15點（2集）

鄺潔楹、伍樂怡 - 13.4點（2集）

陳約臨、潘梓鋒 - 13.6點（2集）

蘇可欣、阮兒 - 14.75點（2集）

陳詩欣、陳睿雯 - 15.75點（2集）

陳瀅、劉佩玥 - 13.4點（3集）

劉穎鏇、江嘉敏 - 13.5點（3集）

朱千雪、湯洛雯 - 14.8點（3集）

陳婉衡、胡美貽 - 9.9點（以12月15日一集計算）

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陳詩欣、陳睿雯兩位雖然知名度都唔算高，但竟然係全年No.1，會唔會係大家都鍾意睇韓國旅遊嘅關係呢？（IG圖片）

以主持計算的話，排收視排名由陳詩欣（Eunice）、陳睿雯（Cherub）韓國篇拿下第一名，朱千雪（Tracy）、湯洛雯（Roxanne）日本北海道篇排第二，蘇可欣（Eunice So）、阮兒韓國篇第三，跟貼著頭三位的分別是陳約臨、潘梓鋒以及劉穎鏇、江嘉敏的組合。第一名的陳詩欣、陳睿雯竟然力壓其他《3日2夜》女神，莫非大家都喜愛長腿組合？

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