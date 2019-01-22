【皓鑭傳】28個鐘即破百萬點擊　吳謹言竟變咗佢把聲？　　

吳謹言與聶遠再續《延禧攻略》CP緣的《皓鑭傳》19日開播，檔期延後兩個月終於推出，一班餓劇勁耐的Fans，在愛奇藝上架28小時就迅速破百萬流量，即使吳謹言許多虐心戲碼疑似「假喊」，網友仍力讚劇情架構：「直奔主題冇拖戲。」

《皓鑭傳》深受《延禧》效應影響，雖受矚目，但也讓觀眾難以跳脫《延禧》影子，不但演員班底幾乎一樣，吳謹言在兩部戲的角色魏瓔珞及李皓鑭都是「硬骨頭」，網友坦言：「看戲時不太會和瓔珞重疊。」也有「耳靈」的觀眾發現，李皓鑭的配音員與《延禧攻略》反派爾晴（蘇青 飾）是同一人王瀟倩，讓網友笑稱：「好熟悉。」但也有點不習慣。

《皓鑭傳》沒有出演的《延禧》老同學們傅恆（許凱 飾）、海蘭察（王冠逸 飾）也紛紛在個人微博為該劇打氣，許凱還俏皮的附圖說交代茅子俊：「異人，請替我照顧好瓔珞。」王冠逸也隔空傳情Tag前世情人明玉（姜梓新 飾）。

另外，《延禧攻略》中的弘晝（洪堯 飾）、舒妃（李春嬡 飾）無論前世今生都跟吳謹言有仇，洪堯先是在《延禧》裡侵犯魏瓔珞姊姊，《皓鑭傳》中飾演的公子蛟又因前途娶了李皓鑭的妹妹李岫玉（李春嬡 飾），婚後還家暴妻子，前世今生都是賤男。

洪堯本人也在專訪中不諱言表示，公子蛟這個角色對他來說是比較有壓力的，除了性格很多面之外，加上心思縝密又有野心：「這個角色可以說是我演過所有角色裡面，最難駕馭的一個角色。」

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