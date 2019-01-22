《Sky Castle》收視破24.5%　超越神劇《鬼怪》刷新收費電視紀錄

近來討論度最高的韓劇，相信就是JTBC金土劇《Sky Castle》，成為韓國和亞洲地區韓劇迷必追的熱播劇之一。而《Sky Castle》的收視也反映其人氣，19日播出的第18集錄得首都圈最高24.501%的收視，超越神劇《孤單又燦爛的神－鬼怪》於2017年創下的紀錄，成績非常優秀。

《Sky Castle》是一套講述韓國上流社會中，5位貴婦如何教育子女和幫助丈夫事業的故事，當中揭露大量社會中的陰暗面，包括家長過度強迫子女而令學生走上絕路，以及為自己家庭而陷害他人的情節等。故事有追看性外，亦在韓國引起非常大的共鳴。讓劇集由第一集只有最高2.9%的收視率，一下子飆升10倍，最新一集更錄得超過24%的高收視。由於《Sky Castle》在收費電視JTBC播放，換算相等於約無線電視台約90%收視率，打破當時《鬼怪》大結局超過20%的紀錄。

《Sky Castle》中的上流社會看似繁華，但其實黑暗到能夠視人命如糞土。（網上圖片）

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《Sky Castle》在沒有大咖演員的推動下，獲得驚人成績，帶動一眾演員都人氣大急升。其中飾演各個家庭子女的年輕演員：金寶拉、金惠允、SF9澯熙、李智元、趙炳圭和金東希等，更憑精湛的演技成功突圍而出。近日獲邀參加韓國人氣綜藝節目《Happy Together 4》，預告會在節目中分享拍攝的幕後故事。消息一出不論劇迷和粉絲都非常期待，已穩坐神劇地位的《Sky Castle》將於下星期迎來大結局，未知收視能否繼續上升呢？

《Sky Castle》一眾年輕演員成為話題外，人氣也大急升！（網上圖片）