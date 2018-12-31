【2018回顧】《Lovely Horribly》等韓劇收視低於2%　分析4大死因

2018年即將完結，今年韓劇可謂百花齊放，不少作品皆口碑收視雙收，例如浪漫甜蜜的《金秘書為何那樣》、歷史鉅作《陽光先生》、講述法庭風雲的《Return》、談及中年問題的《能先接吻嗎》等。不過，有高收視的韓劇，自然就有低收視的作品，特別是今年不但有多部劇集錄得低於2%的收視，更有劇集刷新韓國史上最低收視紀錄，所以今年的低收視現象值得探討。

《Lovely Horribly》成為本年度最低收視劇集。（網上圖片）

+ 11 + 10 + 9

《香港01》記者綜合韓國各大收視統計數據，總結出本年度全年最低收視的10部韓國地上波電視劇：

第一：《Lovely Horribly》（KBS）

最低收視：1.0

第二名：《偉大的誘惑者》（MBC）

最低收視：1.5

第三名：《Dance sports Girls》（KBS）、《今天的偵探》（KBS）、《你的管家》（KBS）

最低收視：1.7

第六名：《壞爸爸》（MBC）

最低收視：1.8%

第七名：《就算死也喜歡》（KBS）、《最完美的離婚》（KBS）、《生死決斷羅曼史》（MBC）

最低收視：1.9%

第十名：《牽著手，看夕陽西下》（MBC）

最低收視：2.1%

*《大長今在看着》雖然錄得全年最低收視0.9%，惟劇集屬綜藝電視劇，安排在晚上11點播出，與其他劇集並非同一時段播出，故此不會計算在內

同大家回顧十部最低收視韓劇

+ 6 + 5 + 4

在今年9月24日前，韓國最低收視劇集為2017年金在中和U-IE主演的KBS電視劇《Manhole》，在去年8月31日播出場的第8集錄得1.4%收視，而今年9月24日播出的《Lovely Horribly》第25集僅錄得1.0%收視，創下韓國最低收視紀錄，究竟《Lovely Horribly》和其他劇集為何會錄得低收視呢？

《偉大的誘惑者》選角和劇情都備受批評。（網上圖片）

+ 5 + 4 + 3

1. 劇情及選角惹批評

劇集較少觀眾收看，劇情和選角必然是其中一個致命原因。如果說《偉大的誘惑者》是受到最多批評的韓劇，相信一點也不誇張，因為在播出前，網民不滿較少演戲經驗的Red Velvet成員Joy超越童星出身的文佳煐，成為第一女主角，已經對劇集投下不信任一票，而電視劇播出後，網民批評《偉大的誘惑者》劇情難以理解，即使是主角禹棹煥、Joy、金旻載和文佳煐的粉絲也難以堅持「煲劇」，最終成為MBC最低收視劇集。

Red Velvet的Joy未來在演技方面似乎要加把勁了。（網上圖片）

另外，儘管主角陣容星光熠熠，劇本不吸引也難以吸客，例如《Lovely Horribly》由宋智孝、朴施厚、Highlight李起光和T-ara的恩靜主演，惟觀眾認為《Lovely Horribly》節奏拖泥帶水，就算主角投入演出，也無法吸引觀眾繼續收看劇集。

即使 《Lovely Horribly》雲集多位人氣明星，仍無力挽回收視。（網上圖片）

2. 強勁對手影響

收視低必然是劇集質素差嗎？非也。在今年十部低收視劇集中，其實不乏佳作：改編自網絡漫畫的《就算死也喜歡》以輕鬆活潑形式，訴說職場生活的苦與樂，改編自同名日劇的《最完美的離婚》獲讚道出夫婦之間的難處，《生死決斷羅曼史》則是兩位醫生從歡喜冤家變成戀人的故事。

《最完美的離婚》獲讚劇情寫實，而且車太鉉、裴斗娜等演技出色，即使收視低迷，也獲得一眾劇迷肯定。（網上圖片）

可惜，三部作品話題度均不及對手，所以在收視戰上宣布陣亡：《就算死也喜歡》後期對手是今年最高收視劇集，宋慧喬和朴寶劍的《男朋友》，以及張娜拉主演的《皇后的品格》；《最完美的離婚》雖然劇本不遜於原作，卻不敵EXO D.O主演的《百日的郎君》；至於《生死決斷羅曼史》與《雖然30但仍17》對打，惟《雖然30但仍17》主角是近年灸手可熱的梁世宗和申惠善，觀眾自然將焦點放在《雖然30但仍17》上，所以《生死決斷羅曼史》才黯然失色。

《就算死也喜歡》劇情新奇有趣，算是今年韓劇之中其中一顆遺珠。（網上圖片）

3. 韓劇改變播放形式

韓國黃金時段播出的電視劇長度向來是16集，每集約60分鐘，中段不會加插任何廣告。不過，由去年開始，韓國三大電視台開始製作總長度32集的電視劇，惟每集播放時間卻大大縮短至約30分鐘，而且每次都會連續播放兩集電視劇，並在兩集之間播放廣告。換言之，電視將原本一集60分鐘的劇集一分為二，以爭取更多廣告收益。

不過，這樣的播放形式就會出現一個弊病：當日首集播出的劇集收視會較低，畢竟觀眾傾向在劇集高潮部分，也就是當日劇情後半段才會轉台追劇首集收視就會更低，以《你的管家》為例，第25集錄得最低收視1.7%，不過緊接播出的第26集回升至3.3%，比前一集上升1.6%，所以在新播放模式下，收視率低迷的問題會更明顯。

《你的管家》雖然是改編自漫畫，可惜無助收視。（網上圖片）

4. 其他因素

韓劇收視低迷的原因當然不只三個，部分劇集受不同因素影響收視，例如《Lovely Horribly》創下韓國史上最低收視當日是9月24日中秋節，MBC和SBS均選擇暫停播出原定劇集，分別播放宋仲基、黃政民等人主演的電影《軍艦島》，以及羅文姬、李帝勳主演的電影《I Can Speak》（港片名：不能說的故事...），錄得9.2%和7.4%收視，而觀眾似乎較抗拒在佳節欣賞靈異題材《Lovely Horribly》，加上劇情進展拖呇，所以當日才會錄得1.0%收視。

如果《生死決斷羅曼史》的對手不是人氣話題作，收視會否上升呢？（網上圖片）

值得一提的是，今年最低收視劇集中，SBS榜上無名，而有線電視台tvN和JTBC作品不但收視節節上升，而且大獲好評，MBC和KBS如何扭轉劣勢，相信是明年兩間電視台最重要的難題。