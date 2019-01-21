【法證先鋒IV】黃心穎30歲生日大日子　預埋馬明慶祝：會一齊食嘅

黃心穎今日（21日）出席無綫電視新劇《法證先鋒IV》宣傳活動﹐她透露今次飾演一名記者的角色﹐主要與譚俊彥和黃浩然有對手戲。她說︰「今次的角色表面上係一個開心嘅人﹐但其實內裡係比較多黑暗啲嘅background。而戲裡面對住浩然有啲愧疚﹐但呢個唔講得住。」心穎表示在揣摩角色方面也沒有遇到太大困難﹐因為角色表面上與她本身性格也相似﹐只是在內在的部分需要做足功課﹐去以角色的角度去思考﹐所以心穎覺得這次的演繹會比較「好玩」。

心穎說在戲內會對黃浩然所飾演的角色有愧疚﹐但就賣了關子﹐不肯透露是什麼。（梁碧玲攝）

被問到過兩天是心穎的生日﹐有沒有什麼慶祝活動呢？她說︰「慶祝都已經由幾日前開始㗎啦﹐嚟緊都會同屋企人同朋友慶祝﹐因為30歲佢哋話係一個big number﹐佢哋想幫我大肆慶祝。一開始我覺得好stressful﹐要搞個party﹐但係有啲friend就主動話幫我plan個party﹐都有得去玩嘅﹐雖然要拍劇﹐佢哋都就咗我夜晚可以去食飯。」（咁馬明係咪屋企人啊？）「佢係close friend囉哈哈﹐佢都應該會一齊食嘅。」

心穎表示家人和朋友想為她大肆慶祝生日。（梁碧玲攝）

心穎就說沒有特別大的生日願望﹐身體健康已足夠﹐因為身邊有不少人都病倒了﹐所以健康是最重要。另外﹐在工作上﹐除了拍劇外﹐她也希望有新嘗試。30歲好像代表著一個關口或里程碑﹐心穎又有何寄望？「30歲對於自己﹐我希望可以盡量學多啲嘢﹐除咗工作上﹐我都希望自己喺出面搵多啲興趣學﹐豐富自己嘅人生﹐或者去多啲旅行﹐唔好淨係掛住做嘢﹐工作都重要﹐但係我覺得工作以外嘅人生都要好好建立。」她也坦言︰「反而以前會覺得就嚟30啦﹐好似好大個咁。但依家去到30歲﹐又無咩特別感覺﹐我覺得其實我廿歲嘅時候都過我幾好啊﹐都對得住自己﹐活得幾精彩。所以我依家都無咩特別驚30歲﹐反而係有啲期待。」