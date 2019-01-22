MIRROR成軍百日宴索價$888仲要抽籤　網民慨嘆：難過抽居屋！

ViuTV選秀真人騷《全民造星》男團MIRROR出道不久即爆紅，圈粉無數，風頭可說一時無兩。組合將於新年期間舉行成軍百日宴，但宣傳海報一出，卻引來一片質疑之聲。

MIRROR成軍百日宴宣傳海報。（FB圖片）

MIRROR日前在facebook專頁上載首個官方粉絲聚會宣傳海報，於2月10日年初六在中式酒樓舉行「MIRROR百日宴」。但條件限制多多，索價$888元一位，名額只有288位，更要發揮創意跟MIRROR講祝賀說話，大會會選出最有創意的參加者出席活動，未完噃，仲有年齡限制，參加者必須年滿十八歲或以上。

MIRROR 百日宴參加條件限制多多，嚇窒一班粉絲。（FB截圖）

粉絲留言：

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粉絲對於這些參加條件都大感無奈，慨嘆「仲難抽過居屋」；價錢方面，網民則持有不同意見，有人覺得定價太高，比MIRROR的演唱會門票還要高，亦有人認為韓星的見面會收費更貴，為什麼本地偶像就不值這個價錢，認為可以近距離同偶像接觸，這個價錢抵畀；對於年齡限制，網民表示大惑不解，認為參加者限制在18歲以上這個門欄有點過高，「建立MIRROR，都係想年青人知道香港有自己的偶像，反而將青少年拒於門外」，MIRROR走青春路線，雖說有許多大媽忠粉，但其實也不應忽視新生代粉絲。總括而言，網民都認會ViuTV捧星的做法太離地，令粉絲疲於奔命，容易嚇退粉絲，對MIRROR的長遠發展來說其實不太健康。

真係唔係有錢就可以去到MIRROR 嘅粉絲見面會。（FB圖片）