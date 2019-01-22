【新春開運王】黎諾懿努力造人恨生豬女：淨返兩三個月時間咋

黎諾懿今日（22日）出席《新春開運王》拍攝﹐同場還有薛家燕和麥玲玲等藝人。被問到諾懿有否叫玲玲師傅指點一下豬年運程﹐他表示玲玲師傅新年前後都非常繁忙﹐只有拍攝節目時才可見她一面﹐所以拍攝時一見到玲玲師傅就已經趕緊奉上時辰八字﹐批一批他和太太今年有沒有機會追個「豬女」。

諾懿說這個月有時間多陪家人﹐他發現仔仔真的大得很快﹐他希望可以見證和陪著仔仔不斷成長。（葉志明攝）

諾懿透露自己非常「恨生女」﹐他笑言︰「好想有個『豬女』。要追嘅話﹐淨返唔係好多日子㗎咋﹐淨返兩、三個月就要成功㗎喇﹐如果唔係就變咗下一個生肖喇。」而他和太太一直都想有兩個小朋友﹐「我同太太一直都plan係兩個（小朋友）嘅﹐因為兩個係好完美﹐希望有個弟弟或者妹妹畀仔仔﹐咁佢哋可以有個伴﹐唔好咁悶﹐三個唔得啦﹐爸爸攰喇！」他大爆仔仔很喜歡跟他一起﹐很「痴身」﹐有時也會跟太太說：「老婆啊﹐你理下佢啦﹐我好攰啊。」非常搞笑。

諾懿一月的時候和太太到日本去了一個短暫的旅行。（葉志明攝）

諾懿表示近來都是不斷出埠工作﹐剛剛從山西回來。他說將會拍一個叫《暖男廚神》（暫名）的綜藝節目﹐會到不同的國家大展廚藝。「自己四月份會開工﹐所以偷偷地喺一月嘅時候都放低峰峰﹐同太太去咗個好短嘅旅行﹐陪吓太太﹐希望嚟緊都再有機會陪多啲佢。」