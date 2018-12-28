爆兒子「小春雞」曾吃草　黎諾懿不做虎爸：我細個都曳過

在劇集《BB來了》中擔任暖爸角色的黎諾懿，現實中和1歲半兒子「小春雞」峰峰的關係一樣羨煞旁人，他亦坦言仔仔愛癡他更甚於媽咪。除了重視親子關係，諾懿亦重視對兒子的教育，很多事情也會讓峰峰嘗試，透露有次野餐時，峰峰曾把草放到口中試食，把他和太太都嚇了一跳。 攝影：朱潤富 場地鳴謝：香港九龍貝爾特酒店

「絕世好爸」黎諾懿的兒子「小春雞」峰峰已1歲半，開始對萬事萬物感到好奇。有次，一家三口到草地野餐，峰峰看到有人放龜散步，他對龜龜深感興趣。「可能他看到龜吃草，他又跟着試吃，我和太太看到也來不及阻止。」不過，峰峰很快便把草吐了出來，知道不是食物。諾懿苦笑說：「當補充一吓礦物質吧！」 在峰峰的教養上，諾懿指到現時仍未出現很大困難，他和太太只期望兒子成為一個健健康康、有禮貌、懂得尊重別人的小朋友。「老實說，我自己都曳過，讀書亦是中規中矩。」他細數從前，曾試過把手指頭插進電插頭觸電、玩火煲蠟，大人眼中的「反斗事」都做過，讓他更清楚對孩子的管教，「齋講是沒有用的，最重要的是身教」。

「除非是很危險的事情，否則也會先讓峰峰去嘗試。」諾懿認為，多讓孩子接觸不同的事物，和嘗試實踐小腦袋的「實驗」更能發展他的創造力和各項感官肌能。「唯一我對峰峰的學習要求是語文好，能夠流暢地與人溝通。只要溝通能力好，他會更有自信心。」諾懿說。

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最令人羨慕的父子關係 是每天儲回來 雖然諾懿的工作繁忙，但他和兒子的親子關係卻是羨煞旁人。記者問他有何秘訣，他亦大方分享四字真言：親力親為。 他猶記得榮升爸爸的一刻，只感到一個字：「忙」。「太太剛生完，醫生就請我到旁邊為兒子數手指；我剛想去安撫太太，醫生就抱BB來和我們一家三口拍照，人人都拍同一種角度的那幅相；我又想去安撫太太時，醫生就叫我去看他為BB戴手帶。電視劇中手抱BB很感動的動作，我都沒時間做。」他笑說。 從兒子出世開始，諾懿便落手照顧兒子，餵奶、掃風、沖涼都難不到他。他更自豪地向記者說：「仔仔只在我手上嘔過2次奶，第一次是不知道他吃得太飽、第二次是原來他吃飽後被我搖得太勁。之後，我就學會了。」諾懿說，即使嬰兒還不懂表達，但就像是認得味道似的，知道那個就是照顧自己的人。

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而當峰峰日漸長大，諾懿更是珍惜和兒子的親子時間，堅持每天也抽時間陪伴孩子，可能是一起洗澡、一起看電視，一邊談談今日發生的事情。朋友要聚會時，就請朋友直接到家裏來，不想忽略孩子和家人。有時，峰峰半夜起來，諾懿就和他在窗邊看車，「關係是每天儲回來的」。有一次他如常陪兒子看電視時，峰峰突然雙手環抱了他的頸，這一下的身體接觸，讓諾懿很是深刻，「由他從什麼都不懂，到他識攬住你，就感到他真的長大了」。

（受訪者提供圖片） 未來想帶兒子做親善探訪 做了爸爸，黎諾懿更留意本地的教育，也回顧自己讀書的日子，「很多東西讀完，到今天也未知有何用，但當時就花了很多時間去讀。」他想，如果一個小朋友的才能是畫畫，會不會背書的時間就阻礙了他成為一個畫家？外國很多科學家，都不是因為「死讀書」，而是社會有空間讓他們發揮才能。 他分享早前看到侄兒在名牌幼稚園的功課，竟然是「重組句子」，「你怎麼覺得一個幾歲的小朋友識重組句子？讓他玩樂更好吧！」他有感在港讀書的年齡愈推愈早、功課愈來愈深，「香港教育有點失敗，才令教育變得這麼『貴』！」 諾懿認為，身教和體驗比「紙上談兵」更重要，因而不時支持慈善的體驗活動，他即將為世界宣明會舉辦的「親子歷奇180」活動作開幕嘉賓，待峰峰長大後，他也希望可以帶兒子四處遊歷，親身感受不同的文化，了解第三世界生存的孩子，學會珍惜。「人要與人接觸才能切身感受，讓他要執拾樹枝生火、到水井打水，他看到真實的人和事物，會有更深刻的感受。」他說。

親子歷奇180

日期：2019年2月23日（六）

時間：上午10時至下午1時

地點：清水灣鄉村俱樂部

截止日期：2019年2月11日

聯絡電話：23942394