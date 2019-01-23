【SKY Castle】韓國龍仁市豪宅區取景　千呎別墅價錢香港僅買劏房

JTBC韓劇《SKY Castle》講述在韓國上流社會的「SKY Castle」中，一班欲輔助丈夫事業同培育子女成為貴族二代的故事。劇集自開播以來收視一路飆升，由第一集的1.7%，到第18集突破22.3%（數據來自AGB全國，AGB尼爾森是全球最大的市場調查公司），不止刷新JTBC電視台戲劇節目最高收視紀錄，同時打破tvN電視台的《孤單又燦爛的神—鬼怪》在2017年創下的20.509%（AGB全國）紀錄，成為韓國收費電視台最高平均收視。

韓劇《天空之城》自播出後收視一路飆升，創下多個收視紀錄，成為韓國付費電視台最高平均收視。（網絡圖片）

場景位於韓國仁龍市 採托斯卡尼設計風格

該劇以「韓國上流社會0.1%的上流人生生活」為噱頭，話題十足，拍攝的地點也引起大家關注。「SKY Castle」位於韓國龍仁市一個名叫「LA-CENTRA」的小鎮，到處都是歐式建築風格，古典高雅，風景秀麗。據悉這座小鎮由總部位於美國加州的住宅設計公司Bassenian Lagoin設計，採用意大利托斯卡尼（Toscana）風格（又名Tuscany，位於意大利南部），小鎮內有大面積的草地同樹蔭，環境、氣氛平和，置身其中就會有放鬆的感覺，比起住宅，更似一個度假村，所以也有不少上流人士將這裡作為度假屋。

LA-CENTRA的住房全部採用歐式設計，內部環境優美，有大面積綠化，非常舒適。（網絡圖片）

除了可以親近大自然，LA-CENTRA的地理位置也非常優越，距離首爾市中心約40分鐘車程，毗鄰板橋、廣橋、盆唐、東灘等發展較好的新都市，與樂天免稅店、IKEA相距5公里，超市Costco相距7.6公里，亦鄰近學區（概念等於搬入九龍城，較易入讀九龍塘校區），滿足所有生活基礎設施，非常方便。

LA-CENTRA地理位置得天獨厚，只需要40分鐘車程便可以達到首爾市中心江南區，無論生活定學習都非常便捷，（la-centra HP）

當然，這個奢華又得天獨厚的小鎮，地價自然也十分昂貴。LA-CENTRA的房屋有三種類型：Town House-Villa Centra（連棟式）、Single House-Villa Premio（獨立屋）、Duplex House-Villa Lusso（雙聯式）。

Villa Centra共28戶，一般有地下一層至地上四層，面積由48坪（約1708呎）至64坪（約2277呎）不等，售價也由每套6億韓圜（約425萬港元）到9億韓圜（約638萬港元）不等。反觀香港，以鎮內最平單位只售425萬港元，也只可以購買到100呎至200幾呎的私樓，實在有天壤之別。

LA-CENTRA裡最細的戶型面積為48坪（約1708呎），售價425萬港元，有三房兩廳，一廚兩衛，同一個大型陽台。（官網圖片）

Villa Premio共45戶，意大利的建築風格體現在Duplex House上，一般有地下一層至地上二、三層，面積由76坪（約2704呎）至93坪（約3309呎）不等，每套售價13韓圜（約921萬港元）至18億韓圜（約1276萬港元），Duplex House每棟只能居住兩家人，相對來講，更具私密性。

Duplex House其中一個85坪（約3024呎）的戶型有地下一層至地上三層，有兩個地下車位，頂層為陽台。（官網圖片）

Villa Lusso共18戶，因為是獨立屋，所以價錢也是三種房型中最高的。Single House的設計靈感源於意大利Cortona，古典精緻，一般有地下一層到地上三層，面積由97坪（約3451呎）至124坪（約4412呎）不等，每戶價錢飆升到21億韓圜（約1488萬港元）至27億韓圜（約1914萬港元）。

Single House中的最大戶型，124坪（約4412呎），售價約1914萬港元。（官網圖片）

三種戶型不止外觀依足歐式城堡風格，連內部的設計也以歐式為主，選用最高級的建築材料：磚塊由美國入口，墻面原石由印度入口，窗戶使用Anderson公司（美國最出名的門窗企業）的高級窗，冰箱、洗衣機、焗爐等所有家電都為內置。

名門望族的休閒活動絕對少不了高爾夫球，所以LA-CENTRA內也有建造高爾夫球場供大家娛樂。此外，還有SPA、健身中心、戲院、會議廳等各種設施，洗車、乾洗、郵寄等代辦服務，甚至為居民舉辦高球聯賽、戶外瑜伽、畫展、戶外單車、攝影等各項活動，如同一個小社區，除了方便，更多的是高度享受。

LA-CENTRA所有房型內部都採用歐式風格，以白色為主，冰箱、洗衣機、焗爐等所有家電都為內置。（網絡圖片）