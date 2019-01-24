【流感高峰】孫慧雪陳敏之囝囝先後中招　呼籲家長們要有公德心

今年流感蔓延情況相當嚴重，特別喺嬰幼童間極速傳播，停課幼稚園數目每日急速上升，政府今朝（24日）舉行跨部門會議，及後舉行記者會宣布全港幼稚園提早於本周六（26日）放假，至原定農曆新年假期完結為止。圈中唔少星媽都相當擔心，其中陳敏之同孫慧雪囝囝都先後患上流感，令媽媽們相當心痛。

陳敏之囝囝本月初已經不幸患上流感，當時敏之已經以大篇幅分享預防方法，希望大家警惕。（陳敏之IG）

衞生防護中心總監黃加慶在記者會上表示，今年幼童流感情況較過往相比「非常嚴重」。早前陳敏之已於IG透露囝囝雷子樂不幸中招：「心情跌到谷底BB昨晚一直高燒，燒到塊面紅卜卜，吃了藥都未退，反反覆覆，今天一早帶他去看醫生，原來中了流感，我心如刀割。大家也要小心身體！有唔舒服記得睇醫生檢查一下！」

阿雪囝囝其實未正式返學，點知去完Interview都中招，宣告患上甲型流感。（孫慧雪IG）

阿雪拍片報告囝囝不肯患上甲型流感，見到Riley不停咳真係心痛死人啦。（影片截圖）

今年小朋友之間流感傳染情況咁嚴重，或多或少因為家長們警覺性唔夠高，阿雪都透露之前喺Playgroup都見唔少病童照樣返學：「之前眼見幾位發燒嘅小朋友有家長照帶佢地返學，要由學校老師阻止，其實對小朋友本身同其他小朋友都唔好！而家Riley中招，做爸爸媽媽真係好心癰，要每小時幫佢探熱，24小時不停看管同餵藥！大家要勤洗手，同出入多人地方都戴口罩啦！」