百日宴定價888太貴？　MIRROR：我哋衰！我哋應該早少少出世

組合MIRROR今日（24日）到電台宣傳新歌《ASAP》，他們接受《香港01》訪問時，被問到幾位大男孩早前到泰國拍攝節目《MIRROR GO》兼旅行的幾天內，有沒有什麼趣事發生？Anson Kong自爆：「我曬到甩晒皮。我體質係防左曬都搞唔掂！」同時他也大爆隊友Edan每天都把鬧鐘較到五時半起床，然後把其他人吵醒，非常討厭。Edan則解釋，自己忘記了香港跟泰國有時差，本想六時半起床「霸廁所」梳洗。但卻引來隊友紛紛抱怨，場面搞笑。

MIRROR到電台宣傳新歌《ASAP》。（林迅景攝）

Anson Lo補充：「我哋起身梳洗都好有系統。我哋四個一間房都會即刻分好工，例如你去沖涼先咁！」（即係會同時共用廁所？）「係啊，但都衛生嘅，唔洗擔心。」

MIRROR表示因爲新年很多活動部分都收雙工，所以會影響百日宴的定價。（林迅景攝）

關於即將舉行的百日宴，網民反應不一，有些網民覺得定價太貴。隊長Lokman解釋說：「無辦法，因為成本高。因為新年好多要用錢嘅部分都會收雙工，例如酒樓、化妝整頭都要。所以係我哋衰！我哋唔應該嗰日百日宴，我哋應該遲少少或者早少少出世！」因為活動也是有限額的，那有沒有什麼補償給買不到票的粉絲？他們說會下次表演落力點，和可以百日宴時自己開live直擊。

姜濤笑說不會拿著柺杖上台，不想影響整體效果。（林迅景攝）

另外，成員姜濤的腳傷未癒，並說將會做手術，對此，他回應：「根據好多人嘅意見，我自己都覺得今年都好有必要做呢個手術，詳細時間未confirm，但會盡快完成呢個手術。」他也表示，手術完成後大概有一至兩星期左右要借助柺杖走路。」相信姜濤的粉絲不用太擔心喇！