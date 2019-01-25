Key@SHINee獲軍樂隊錄取！　將於3月4日正式入伍

早前有傳韓國組合SHINee成員Key將於今年上半年入伍，今日（25日）終於傳出確實消息。Key將於3月4日入伍，繼隊長溫流於上月入伍後成為團體第二位入伍的成員。

韓國傳媒報道，於25日早上10是公開了軍樂隊合格名單，金起範（Key的本名）亦在名單上，Key的經紀公司SM娛樂亦之後向傳媒正式公布消息：「Key通過軍樂隊的考試獲得合格資格，預計將在3月4日入伍。」

Key於入伍前正馬不停蹄參加多個活動，Key的銀幕處女作《逃組》亦將於今個月30日上映。（網上圖片）

1991年出生的Key於入伍前正馬不停蹄參與多個活動，除了出演多個綜藝節目，亦是綜藝《驚人的星期六》和《相親茶坊》的固定成員之一。Key的銀幕處女作《逃組》亦將於今個月30日上映，即將展開電影的宣傳工作，亦將在2月2至3日、7至9日舉行合共8場的個人演唱會《THE AGIT KEY LAND - KEY》。

Key亦是綜藝《驚人的星期六》的固定出演成員。（網上截圖）

同樣是1991年生的SHINee成員珉豪預料在今年下半年入伍，早前亦宣布在2月和3月舉行亞洲巡迴粉絲見面會。相信演唱會和見面會亦將是Key和珉豪入伍前最後與粉絲見面的活動，各位SHINee World記住把握機會啊！Key預計在2020年10月退伍。