超勁PS達人將清朝妃子回復年輕面貌　慈禧太后最靚不愧為大美人

近年宮鬥劇大受歡迎特別是清裝劇，就好似《後宮甄嬛傳》﹑《延禧攻略》﹑《如懿傳》等，劇中各嬪妃高貴大方華麗無比，不禁會令人覺得古代的妃子就如此美麗。事實上，能入宮為妃外貌上相信必定出眾（各時代審美觀不一），近日微博上就有一位PS達人，就將慈禧太后﹑珍妃﹑富察皇后等人的舊照片回春，的確位位都是美人胚子，特別是慈禧太后年輕模樣確實動人，令不少網友咋舌。

劇集的妃子位位美麗動人。（網上圖片）

權傾朝野（清朝）長達四十七年的慈禧太后，一生愛美為了保持美麗面容他自己有一套方法，就好似沖涼要用人乳亦飲人乳等，實要成為大清國第一美人。喜歡拍照的她亦不怕當時盛傳西方相機有「收人魂魄」的傳聞，在宮中各處照常拍照有「對鏡梳妝」﹑「雪中倚石肅立」﹑「正襟危坐」等照至今仍流傳。對於這一位愛美太后，事實上世人似乎覺得她稱不上美人，甚至於覺得她面目可憎添。

而內地有一位PS達人就用現代科技繪畫慈禧太后的年輕模樣，用她一張老張片繪畫加以顏色，一步一步將她PS回到二十多歲。屬於長面型的她雙眼明亮而且擁有高鼻子，給人一種端莊大方氣質，一點都不輸現今的女明星。有網友甚至指她年輕時似足內地女星徐静蕾添，難怪深得咸豐皇帝的寵愛。

慈禧太后年輕時的確好靚。（網上圖片）

另外，這一位PS達人更將光緒皇帝的妃子珍妃﹑乾隆皇帝的皇后富察氏﹑令妃舊照復原。翻看舊照珍妃外形上比較豐腴，屬於圓臉的她不算是標準美人，沒想到將她PS完之後，更突出她的可愛感有一種天真活潑感覺，難怪光緒皇帝如此寵愛她。

去年一部《延禧攻略》大紅令觀眾更明白乾隆皇帝兩位皇后富察氏（秦嵐飾）﹑令妃（吳謹言飾）的故事。對於這兩位皇后至今只是留有畫像，根據畫像經過PS繪製之後，PS達人主要為了對應真實的人臉比例（三庭五眼、骨骼肌肉、高光陰影等），調整程度亦在控制範圍內，盡量做到不影響真實度。而富察皇后的確明艷動人，雖然不算是傾國傾城但身上卻帶有和睦好相處氣質，難怪是乾隆最愛的女人，死後仍為懷念她為她寫下過百首詩令人動容。

珍妃是一位可愛感好重的妃子。（網上圖片）

富察皇后現代樣給人一種好賢淑的感覺。（網上圖片）

PS達人一步一步加顏色。（網上圖片）

而令妃的現代樣或者深受劇集影響，眉宇之間同吳謹言無分別，根本就是視吳謹言為藍本而繪製，不過不得不說氣質上二人都有點神似，帶點不認輸要強的氣質。歷史上不算美人的她，因為她的賢淑而受乾隆寵愛，最終成為他的第三位皇后（死後封后）。

眉宇之間氣質上二人都好相似。（網上圖片）