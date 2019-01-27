【Wanna One韓國直擊】解散演唱會痛哭　粉絲傷心：走花路吧！

由選秀節目《PRODUCE 101》Season2出身的國民男團Wanna One在今日（27日）舉行降散演唱會《 2019 Wanna One Concert [Therefore]》的最後一場 ，正式為期間限定的組合生活劃上句號。由尹智聖、河成雲、黃旼炫、邕聖祐、金在奐、姜丹尼爾、朴志訓、朴佑鎭、裴珍映、李大輝、和賴冠霖組成的Wanna One由2017年8月7日開始和各位Wannable（Wanna One粉絲）一起成長，所以令更多Wannable表現不捨，更特別去到韓國為求欣賞到偶像解散前的最後演出。《香港01》記者就去到韓國現場為大家找來幾位來自不同地方的Wannable去分享自己的心情，未知大家又會否有所共鳴？

世界各地的粉絲都為了今次的演唱會而專誠來到韓國，當中不乏香港、內地和日本的粉絲。 記者在現場剛巧遇上了 三位來自香港的粉絲向在場的同好者派發自製應援物， 他們不約而同地表示這是Wanna One解散前的最後活動所以沒有理由不到現場支持。雖然他們未能觀看合共四場的演唱會，但他們深信未來還有很多機會可以見到成員們的發展。

有香港的Wannable為了支持Wanna One而自製應援物到韓國演唱會外免費派發。（施可瑩攝）

有來自河北的粉絲就與澳門朋友結伴一同觀看演唱會，她們就向記者表示因為在韓國當地留學，所以有Wanna One成團以來就一直在韓國出席當地的活動，身體力行地支持Wanna One，見正了十一位成員的成長。直到今次的解散演唱會，她也希望可以和偶像一同走到最後，見證著他們的「畢業活動」。

Wanna One演唱會場外海報。（施可瑩攝）

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韓國的粉絲雖然一直都在當地，但今次的解散演唱會對他們來說雖然傷心，但別具意義。他們覺得今次的解散不等於完結，反而是新的開始。雖然很傷心，但他們也不會哭。「因為解散只為了更好的將來。」他們也深信Wanna One 11位成員分開活動後，也可以繼續走花路。本身以限定組合形式誕生的Wanna One雖然最後還是要經歷解散，但他們已經寫下了歷史的一頁，創立了多個紀錄，也和Wannable一起創造了很多美好的回憶。即使組合不再存在，但仍然會記在大家的心中。Wanna One各位成員，未來也要繼續走花路啊！