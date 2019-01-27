【多圖】Wanna One朴志訓演唱會大解放　露肌不再是姜丹尼爾專利

韓國限定男團Wanna One現正在韓國首爾，舉辦一連4天的解散演唱會《2019 Wanna One Concert ‘Therefore’》。而今晚（27日）將是組合最後一場演出，11位成員姜丹尼爾、邕聖祐、黃旼炫、尹智聖、河成雲、金在奐、朴志訓、朴佑鎭、裴珍映、李大輝和賴冠霖於演唱會後，將返回各自所屬公司，組合亦正式走入歷史。

可能是最後一次與Wannable（Wanna One粉絲）的見面，頭三天演唱會都非常催淚，不少成員包括姜丹尼爾、邕聖祐、尹智聖和朴志訓都相當感觸，留下不捨的淚水，令現場粉絲都一同感動落淚。除此之外，11位成員更特別準備個人舞台，李大輝唱出自作曲外，金在奐也搖身一變跳唱歌手，河成雲則再次唱出歌手金範修的《你家門前》等，一一向粉絲實現年半間的承諾。

Wanna One姜丹尼爾穿短版上衣現身，不少粉絲都表示「感謝造型師」。（網上圖片）

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提到Wanna One的肌肉代表，粉絲必定想起滿身肌肉的姜丹尼爾，以及已曾露過肌的黃旼炫和朴佑鎭。姜丹尼爾在這次演唱會中穿上短版上衣大曬腹肌，睇到粉絲非常害羞。可能因為是最後一次演唱會，11位成員都落足力準備，其中朴志訓和河成雲竟偷偷操肌，直接在演唱會上大解放，出道以來首次露肌，完成Wanna One在任期間對粉絲的承諾。

Wanna One河成雲首次曬肌，沒想到他本人都非常害羞。（網上圖片）

河成雲首先在25日演唱會露肌，他曾在不同節目提及過，一直也很想向粉絲展示腹肌，可是偏偏一直練不出來。姜丹尼爾也講到《Burn It Up》編舞中，原本打算他、朴佑鎭和河成雲一同掀上衣曬腹肌，可是一直只有前兩人能夠露肌。一年半後，成功減重的河成雲終於能夠大方向粉絲展示成果。而26日演唱會就到「Wink寶寶」朴志訓爆衫，大曬完美胸肌和6舊腹肌。朴志訓由出道起就以可愛見稱，突然練得一身肌肉實在讓粉絲驚喜！早在《Produce 101》第2季播出時，朴志訓已下定決心要練成肌肉，年隔年半找數成功，相信粉絲也非常開心。明天即將迎來最後一場演唱會，未知會否有更多成員帶給大家驚喜呢？

朴志訓變身肌肉男，粉絲大飽眼福外，並迅速登上各大網頁的熱搜榜。（網上圖片）