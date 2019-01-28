【阿爾罕布拉宮的回憶】大結局爛尾遭網民怒轟　Netflix透露玄機

由朴信惠、玄彬主演的韓劇《阿阿爾罕布拉宮的回憶》剛於上星期大結局。其實《阿》劇自推出以來一直都備受好評，除了是兩位主角夠吸引之外，劇中的AR遊戲世界的設定亦獲觀眾大力讚揚。不過最尾這「開放式」結局卻引來網友的極度不滿，尤其最尾一幕出現疑似玄彬的背影，卻未見與收到「玄彬復活」消息後趕赴現場的朴信惠相遇。

鄭熙朱（朴信惠飾）收到疑似劉正宇（玄彬飾）未死的消息後即趕往現場。（電視截圖）

（電視畫面）

劇中充滿謎團？Netflix一早已告知原因！

其實《阿》劇一直以來大獲好評，時空交錯不斷卻交代得非常清晰的敍事手法正是將觀眾留住的重要原因。不過其實劇中亦有不少謎團，至結局後亦未有解釋，例如為什麼除下隱形眼鏡仍被強行進入遊戲？真實中玄彬在得到腳患後進入遊戲亦受傷患困擾需用拐杖扶助，但至後段他進入遊戲後又能在遊戲中活動自如？為什麼鄭世朱建立的藏身副本到最後又沒有被Emma刷Bug時消失，以致玄彬能夠在最後疑似在遊戲中復活？又例如世朱躲在副本的一年間是如何生活？這些謎團實在令網民們看得糊塗。不過有眼利的網民發現，其實在劇集啟播之初，與tvN同時上架的Netflix早已預告大家，種種謎團將會在「第二季」。「什麼？官方有公布開拍第二季了嗎？」非也，全因網民發現，Netflix版本上很明確地寫著《阿爾罕布拉宮的回憶》「第1季」！更有網民在討論區表示覺得大結局就像是「第2季」的序章！雖然會否有第2季仍待官方公布，但相信如果真有其事，這個所謂的「爛尾」，便會即時演變為第2季的強大伏線了！

重溫大結局的精彩畫面：