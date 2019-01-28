【大話西遊】挑機朱茵版紫霞仙子被嘲紫芋酥　陳妍希笑言：好肚餓

陳妍希近期忙於內地古裝舞台劇《大話西遊之大聖娶親》，扮演「紫霞仙子」一角卻被嘲從「小籠包」變成「紫芋頭酥」。對此，她展現高EQ笑說，「看到網友取的名稱肚子都餓了！」也大方表示，每個人心中都有一個至尊寶和紫霞仙子，她自己也相當喜歡前輩朱茵所飾演的紫霞仙子，但每個人對於這個角色的詮釋不同，她感謝大家的關注和指教。

撇除「包包面」這一點，妍希BB其實超努力投入「紫霞仙子」的角色▼

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對於外表常被關注，陳妍希甜笑說：「感謝大家的警惕。」也透露自己屬於易肥體質，坦言現在還沒瘦下來，要努力減肥，還請在場的媒體分享減肥秘方。新年快到了，她表示不會戒口，因過年後還有工作不能太放肆，提到這次的團年飯她沒有下廚，不過放閃分享了老公陳曉特別愛吃她做的「雞湯麵」。

陳妍希誓言要做虎媽（陳妍希官方微博）

日前，陳妍希為代言的手遊站台，聊到孩子，她誓言要做虎媽，認為孩子做錯適當管教是應該的。她最近一次發嬲是因為兒子沖完涼光脫脫用屁股在地板摩擦，她說：「他可能覺得在跟我玩遊戲，第一天我忍了，第二天實在忍不了，所以我就打他屁股。」老公陳曉則在一旁豎起大拇指，讚她做得好，自己卻不願當醜人，她笑言：「老公想說，『終於有人可以管教這個臭小子』！」

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