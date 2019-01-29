ERROR新節目用盡方法玩謝花姐　戲稱搞百日宴收費要貴過MIRROR

ViuTV節目《ERROR金豬賀歲暨花姐巡遊》今日（28日）進行錄影，ERROR、經理人花姐，還有嘉賓MIRROR、Gin Lee、陳安立等人一同搞笑賀新年。MIRROR將會在農曆新年放假，而ERROR卻表示新年無論如何都落力工作賺錢，保錡又稱一定會回公司向已婚同事拜年逗利是，當中必不能錯過花姐的利是，193更笑言：「我哋估緊花姐封利是係幾多錢，話曬我哋係ViuTV一哥，封利是唔會細得去邊。」

ERROR在農曆新年將會繼續工作，又明言會向花姐逗利是。（黃國立攝）

ERROR和花姐除了合作拍攝《ERROR金豬賀歲暨花姐巡遊》外，早前還共赴日本拍攝《花姐ERROR遊》。ERROR形容節目「糟質花姐，同時糟質我哋自己。」他們預告在《花姐ERROR遊》出盡詭計，務求令花姐的高血壓得以盡快「康復」，包括邀請日本AV男優清水健服侍花姐、將花姐的高血壓藥換成爆炸糖、迫她玩鬼、跳樓等等。阿Dee和肥仔梁業形容《花姐ERROR遊》從片頭到節目內容均非常破格，又斷言節目主題曲「呢幾年無人做過嘅風格，亦都無藝人夠膽做呢首歌，就咁聽個歌名都震懾你」因為歌名竟名為《殺死我的經理人》！未知這歌名有沒有嚇死花姐呢？

ERROR預告在《花姐ERROR遊》會用盡方法玩花姐。（黃國立攝）

另外，MIRROR將於年初六舉行百日宴，問到ERROR會否效法時，193又發揮鬼馬本色：「我哋諗住搞嘅，但我哋收$8,888一位，因為$888太平啦，你知我哋ERROR幾多fans啦，收太少會好多人嚟。」肥仔更即場問fans會否出席訂價$8,888的百日宴，他們均紛紛和應，可見粉絲對ERROR的愛和財力支持均非常強大。