【花姐ERROR遊】ERROR四子衝出香港　清水健Twitter發帖公開合照

ViuTV節目《Good Night Show 全民造星》成功捧紅一眾班後生仔，更分別組成兩個男團，走偶像派的男團MIRROR早前更舉行首場九展演唱會，人氣勁爆。而由梁業（肥仔）、何啟華（阿Dee）、郭嘉駿（193）以及吳保錡四子另組的男團ERROR，人氣亦毫不輸蝕，出歌之餘搶在MIRROR前面推出多個節目，包括網上節目《肥仔大冒險》以及阿Dee主演的《做演藝嘅》反應亦相當不錯，證明唱功外演技亦了得。

【做演藝嘅】何啟華扮喪屍拉傷背脊 首次擔正最怕觀眾唔覺好笑

ERROR自稱行實行偶像路線。（Instagram）

近日，ERROR四子夥拍花姐，拍攝旅遊節目《花姐ERROR遊》，一行人早前到日本拍攝外景，專攻搞怪話題的四子，更找來日本AV男優清水健以及AV女優Julia參與節目，齊齊研究日本盛行的AV文化。

網民都期待清水健在節目中分享的內容。（Twitter）

清水健更特別在日本人愛用的Twitter分享與ERROR的合照，似乎與四子合作得好愉快，特別向日本網民介紹四子是由ViuTV的選秀節目出道，更指「笑容是共通語言」。另一方面，MIRROR成員193更在Instagram分享了與AV女優Julia的合照，每人手上都拎住她的簽名作品，有眼利網友一眼就認出相片背景的泳池，是AV專用的拍攝場地，現在已著名到漫畫書都有出現，而香港「電競女神」Rose Ma，亦有到此泳池取景影寫真集。見到四子如此深入研究AV文化，網民都表示好期待節目內容。

男優清水健老婆讚賞丈夫工作 伊藤春香：很難妒忌1萬位女拍檔

阿Dee與193都披住毛巾，莫非剛在水池「試水溫」？（Instagram）

即睇 Rose Ma 在泳池取景的寫真相：

【電競女神Rose Ma專訪】赴日濕身醉拍寫真 笑談撞樣明日花綺羅