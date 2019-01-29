蘇施黃原來同黃心穎好老友　搞生日宴仲送埋蛋糕慶生？

全世界有幾十億人口，人有相似真係唔出奇，不過藝人撞樣機會率好似特別高，張敬軒之前搵到各行各業「失散兄弟」，阮兆祥同盧覓雪拍戲扮孖妹真係好難分得清，仲有林海峰同Rubber Band泥鯭，當然唔少得一入行已經被指同蔡一智撞樣嘅黃心穎啦﹗

黃心穎同蔡一智一向被笑稱係失散兄妹。（蔡一智微博）

蘇施黃呢日喺微博上載多張照片，原來佢約埋一大班好朋友上佢屋企聚餐，有黃子華、古巨基夫婦、金燕玲等，見到佢地滿檯美食加上好多酒杯，睇嚟相當盡興。佢地仲順便為3位一月壽星慶祝生日，不過其中一個蛋糕就引起網友注意。「Happy Birthday黃心穎」心穎係就係1月生日，之前仲開校服Party慶祝29+1添，不過乜佢同古巨基甚至子華神咁Friend架咩？睇真啲，呢個明明係蔡一智嚟噃﹗

黃心穎30歲生日開校服派對 馬國明超齡學生Look男主人身份現身

蘇施黃呢日喺家中宴客，順道幫一月壽星們慶生。（蘇施黃微博）

阿智拎住呢個寫上「Happy Birthday黃心穎」嘅生日蛋糕，笑得好開心喎﹗（蘇施黃微博）

其實黃心穎自港姐入行後，已經被指同蔡一智係失散兄妹，有網友更將二人照片拍埋一齊寫住「妝前妝後」。2016年呢對兄妹仲被廣告商相中，齊齊黑白配、髮型七三分界兼一齊撥頭髮，驟眼睇真係連馬國明都未必分得出呀﹗原來兩個人都係一月壽星，蔡一智3號生日而黃心穎就係23號生日，唔知呢對兄妹又會唔會考慮以後一齊慶祝呢？

2016年佢地孖住拍洗頭水廣告，呢下撥頭髮真係非常經典。（蔡一智微博）