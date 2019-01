黃心穎30歲生日開校服派對　馬國明超齡學生Look男主人身份現身

細個嘅時候好想快啲長大,唔使再做功課唔使再面對考試。但到真正長大後,好多時都會懷念起校園青蔥歲月。眨下眼黃心穎已經入行超過6年,聽日(1月23日)就係佢30歲生日,連日來切蛋糕切到手軟,呢日仲有一大班圈中好友同佢開校服派對,男友馬國明都有出席,企正喺壽星女身邊似足男主人呀﹗

黃心穎原來眨下眼已經30歲啦。(IG圖片)

心穎性格爽直,入行以來同佢合作過嘅好多都變成朋友,呢日校服派對陣容相當強勁,高海寧、湯洛雯、麥美恩、朱千雪、趙希洛、岑杏賢、莊思明、楊明、何雁詩、王子涵、張振朗同李霖恩,個個跟足Dress Code著上藍白色調校服出席。 心穎紮孖辮滿場飛不停同大家自拍,一眾TVB花旦齊齊變做學生妹,Pose相當青春可人,大家又覺得邊個最吸晴呢?

一眾TVB花旦都以校服LOOK現身,大家覺得邊個最似學生妹?(IG圖片)

不過一眾靚女都唔夠壽星女男友馬國明搶鏡,人人著白色藍色,馬明就著上紅色冷衫戴埋幅眼鏡,橫睇掂睇都成個周星星同學咁,超齡學生喎﹗見佢大方企喺心穎旁邊成個男主人咁款,難怪壽星女笑得咁甜啦。心穎上載大合照話:「多謝校友for throwing this birthday party for me! 好多校花校草呀! many more pix to come.」唔知生日正日,馬明又準備咗咩驚喜俾佢呢?

馬國明呢個造型,到底似周星星同學定係訓導主任呢?(IG圖片)