外國人大讚李冰冰同Angelababy水平高：唔睇熒幕唔知係亞洲人！

近年有不少內地或本地的藝人登上國際舞台，到外國出席活動少不免要用到英語溝通及接受訪問，如果英文說得不好，很容易會鬧出笑話。最近就有位住在紐約、會說中文的美國YouTuber小馬，將5位亞洲藝人及名人，說英文的片段給以英語為母語的人，讓他們點評及畀分，而今次被點評的包括，李冰冰、馬雲、Angelababy、周星馳及吳亦凡。

（影片截圖）

李冰冰（平均分 8.52）

受訪的外國人都大讚李冰冰說話清晰，可能有個別單字發音不是完全正確，語法及句子結構上也有少許錯誤，但表達能力尚算不錯。雖然李冰冰有美國口音，但仍聽得出有中國口音，特別在每個單字的結尾，有時候會有點口齒不清，將1、2個詞語混在一起。

其實李冰冰37歲才開始學英文，水平越來越高。她在2014年在聯合國氣候大會上發表演講時大受讚賞，在荷李活電影《變形金剛：殲滅世紀》中，亦有不少台詞。據知，李冰冰為了學英文曾停工年半，每天更到學校學習6小時。

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馬雲（平均分 8.65）

對於馬雲的評語就有點參差，雖然有受訪者表示他英語非常流利，聽起來有很重的美國口音，很明顯在美國接受過教育。他能夠運用到較深的詞語，同時說話幽默，基本上聽不出他跟以英文為母語的人有什麼區別。另一邊廂，卻有人覺得他的英文比較難明白， 因為馬雲說得太快，根本聽不出究竟在說什麼，或者究竟是在說什麼語言。

其實馬雲英文說得好是應該的，他是英語教師出身，在1988年畢業於杭州師範大學外語系英語專業，獲得英語學士學位，更曾任英語老師長達6年。

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周星馳（平均分 5.96）

在5位藝人中，星爺的評分最低。各受訪者都指星爺的鼻音很重，這樣的話就會很難聽得清楚，'L'的發音比李冰冰及馬雲較遜色。雖然很重鄉音，某些詞語發音不準確，但仍然能聽懂，而且詞語運用不錯，所以可能只是口音的問題。

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Angelababy（平均分 8.13）

Angelababy在外國人的眼中跟李冰冰水平差不多，受訪者表示如果不看熒幕，不會知道她是亞洲人。加上Angelababy說話的聲調令人聽得舒服，同樣帶有美國口音，所以評分都很高。不過有人指出，她說的話處於一個比較簡單的水平，某些詞語的重音不對，如果要聊一些比較深的話題，可能未必能夠表達得這麼好。

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吳亦凡（平均分 9.36）

吳亦凡在5位藝人當中平均分數最高，更有幾位受訪者給他滿分。有美國黑人受訪者笑言，吳亦凡一定經常跟黑人交談，指他一定是 來自紐約Brooklyn（布魯克林），更搞笑反問YouTuber小馬吳亦凡是不是剪了頭髮的美國著名Rapper 6ix9ine：「他完全入鄉隨俗，俚語及嘻哈俚語都掌握得很好，作為美國黑人，我覺得很驚訝，甚至乎要跟他學英文俚語。」另外，亦有受訪者覺得吳亦凡的英語是跟別人談話中學回來的，聽起來像他在美國生活過一段日子，完全聽不出他是中國人。其實，吳亦凡的英文說得好是應該的，他是加拿大籍華人，10歲便跟隨母親移民加拿大溫哥華，在加拿大接受教育。