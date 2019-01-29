日本新晉模特兒Imma網絡爆紅　外表完美無瑕內裏毫無人性

現在，在社交平台分享美食、妝容、穿衣搭配等已經成為一種潮流，有不少明星、模特兒、KOL等都會這樣做，吸引眾多粉絲同網友關注。

最近，一位名叫Imma的日本模特兒在網絡爆紅，更登上日本雜誌《CG WORLD》的封面，引起網友熱議。Imma濃眉大眼，皮膚白裡透紅，一頭淺粉色齊陰Bob短髮是她的標誌，同大部分的女生一樣，她的IG中有不少關於fashion同street style的照片，那麼，這位受眾人追捧的新晉模特兒有何獨特之處呢？

來自日本的Imma在網絡爆紅，時常在IG分享一些穿衣搭配的照片。（IG圖片）

其實Imma並非「人類」，她是日本3D電腦動畫公司ModelingCafe利用3DCG技術製作的虛擬人像，在Imma IG的簡介位置也表明自己是一位「virtual model」（虛擬模特兒），喜愛日本文化、電影。不過，Imma分享的照片十分真實自然，背景、燈光、拍照的姿勢都同真人無異，時髦感十足，令人誤以為現實中真有此人存在。其實相中的Imma是真人模特兒實景拍攝，即係身體與背景都是真人真景，不過頭部是通過3DCG後期製作，經過處理再放入原圖，為了追求「逼真」效果，ModelingCafe在Imma的皮膚紋理同眼睛上都花了不少心思，甚至找來女員工試裝，才達到這樣的理想效果。

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爆紅的Imma是第一位亞洲虛擬模特兒，在她之前，還有Shudu Gram、Lil Miquela。由英國攝影師Cameron-James Williams用CGI創造出來的Shudu，是全球首位「數碼超模」，她擁有完美無瑕的深色肌膚，靈動的雙眼，誘人的豐唇以及高挑纖細的緊緻身材，完全可以以假亂真。

Shudu Gram是全球首位「數碼超模」，擁有高挑纖細的緊緻身材，與真人無異。（IG圖片）

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如今數碼大行其道，每當有虛擬的KOL出現時，總有不少爭議聲，她們似乎比真人更有吸引力，現在似乎也成為一種潮流，而有關「它們會否取代人類？」、「現實同虛擬的界線模糊？」等等的相關問題不斷，都值得大家思考。

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