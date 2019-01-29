【出貓特攻隊】男神最愛非蘇可欣？　泰國少女私藏大量Nonkul合照

泰國電影近年愈來愈犀利，連帶泰國的演藝名人都愈來愈紅，就好似《出貓特攻隊》（Bad Genius）裏面的「賓爺」Nonkul，便已經成為了一顆炙手可熱的新星，電影、電視拍攝不斷，廣告、代言亦接踵而來，最近更衝出泰國到內地拍劇，搵「人仔」搵到手軟。

咁忙，點拍拖呀？一直以來報章雜誌都指港姐出身的蘇可欣（Eunice）因為一次訪問機會與Nonkul這位小鮮肉撻着，就算兩人分隔兩地，都經常「互飛」爭取時間見面，不過Eunice之前接受《香港01》訪問就話兩人只是朋友，就算見面都是食餐飯。

【三日兩夜】25歲蘇可欣撻著22歲《出貓》泰國男神：佢思想夠成熟

香港報章雜誌均指泰國小鮮肉Nonkul與港姐出身的蘇可欣撻着。（資料圖片）

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那麼到底哪一位女生才是Nonkul的最愛？好有可能是一位現時只得20歲的小妹妹。這位名叫Noon的女生，最近便在Nonkul的Instagram上出現，相中的Noon非常可愛，露出燦爛笑容，與Nonkul的「懵樣」相映成趣，而Noon的Instagram專頁，亦不時見到Nonkul的身影。

Nonkul笑指自己透過這張相片感受到Noon對他的愛。（Instagram）

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其實Noon是何人？何以得到Nonkul這位男神的歡心？原來她是Nonkul的親妹妹，本身是素人的她最近到跟隨了哥哥的步伐踏入泰國演藝圈，上年便參與了劇集《My Dream The Series》的拍攝，在裏面飾演配角Yaimai。而Nonkul和Noon之上都有一個家姐，他們三姊弟妹絕對可以說是Friend過打Band。