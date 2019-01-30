【你咪理，我愛你！】兩套賀歲片同時上　王菀之不怕自己打自己

王菀之（Ivana）今日（29日）出席王祖藍首次執導的歌舞電影《你咪理，我愛你！》首映禮。Ivana說：「好難得香港有歌舞電影，而大家都係好畀心機，萬眾一心咁去練跳舞唱歌，而且for新年係一套好開心，同埋講愛嘅一部戲，所以我都好想多啲人睇。」

Ivana是歌手出身，今次演歌舞片是否沒有太大難度？她說：「唔係㗎，可以話係有少少熟悉啦，因為我本身係唱歌，做音樂會都會練歌舞，但係今次要演埋戲，所以其實係呢度要做好多功課同去學習，都聽咗好多前輩唱得好好，咁我就偷師。」

王菀之（Ivana）今日（29日）出席王祖藍首次執導的歌舞電影《你咪理，我愛你！》首映禮。（葉志明攝）

提到除了《你咪理，我愛你！》外，Ivana其實也有另外一套賀歲電影《如珠如寶》上映，她即笑稱此乃雙喜臨門，又指自己不擔心兩套電影同時上映票房會互相被分薄，她笑言：「唔會㗎，可以睇完呢套，隔籬院就睇嗰套㗎嘛！」

Ivana表示今年新年前後都忙於拍電影，新年幾天假期會陪陪家人。她謂：「我都好鍾意拜年㗎，喺屋企整下年糕咁，都好傳統嘅。」被問到Ivana會否封大封利是給身邊朋友，她說：「我睇下生活有冇拮据啦，或者係豐收啦，嚟決定嗰一年嘅利是嘅多與少，不過我希望大家係注重個心意囉。無論係多唔多job，我都係有好多身邊嘅人想感謝，我都會派利是嘅。」