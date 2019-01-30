張寶兒被無禮司機豎中指　男友袁偉豪開車牌公審：態度非常惡劣

Ben一向好愛護女友張寶兒。(資料圖片)

袁偉豪 (Ben) 同張寶兒 (Bowie) 拍拖至今一直好sweet，Ben人前人後都好愛護Bowie，之前Bowie曾試過不止一次被網民攻擊，Ben都有挺身護花，盡顯Man爆的一面。呢日Ben又為女友護航！他於facebook出post發文公開了一個車牌，並寫住：「黑色旅行版 Legacy B4，你駕駛態度非常惡劣，你超速，推人，豎起中指，四眼哥哥，我俾返個like你」字裡行間都feel到Ben相當激氣，似乎是在駕駛路上遇到了他人極不友善的對待，不過只是簡單幾句未足以講述事發經過，他的粉絲同大班網民都紛紛留言問他到底發生了甚麼事。

睇得到Ben今次好嬲。(fb圖片)

隨後Ben亦有留言回應表示：「我女朋友開車！女友比人推呀，觀塘繞道行80，我們已經行85快線，不停喺我哋後邊眨高燈又推完一輪，中線爬我哋頭，然後我按下車窗，指住佢問佢想點？四眼哥哥之後快放，快放一會，入將軍澳隧道之前，佢入秀茂坪就豎起中指，我覺得佢真係好討厭！」詳細講返當時的情形，遇到如此無禮又妄顧他人安全的司機，難怪Ben會咁嬲了，一眾網民亦都留言力撐他，Ben之後也有回應表示：「快少少唔緊要，推人就好危險。」無錯，一定要安全第一！

Ben講返當時嘅情況。(fb圖片)

佢已經唔係第一次公女友護航。(ig圖片)

一齊睇下Ben同Bowie嘅靚相，同埋佢哋平日有幾咁sweet啦。