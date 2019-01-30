日本網紅公開整容全紀錄　課金700萬大改變楊冪

近年很多人對於整容都不似從前那樣避諱，更有不少人公開承認自己整容，圾而得到不少掌聲。日本Coser「胃腸炎」就大方分享了自己的整容進化史，稱「課金」700萬日元（約50萬）手術費，換來現在這個自己 120% 深深愛著的臉孔和身體，望落更有幾分似楊冪。

「胃腸炎」課金前的樣貌：

完全な無課金アバダーはこちらです

比較画像のやつは埋没プラスメイクもしてるので多少はよく見えるかもですw pic.twitter.com/OTqw3MUJer — 明治 (@meme_metan) 2018年5月13日

整容前（Twitter）

「為了戰勝自己的心魔，人生中最努力的一件事就是整容了。所以不想要遮遮掩掩，希望能抬頭挺胸地說『是整形的成果喔！』。」「胃腸炎」在整容前其實也是五官端正，稍為化妝其實也不錯，而她整容之後，樣貌更為精緻，而且尚算自然，不似一般倒模整容。身材方面，她也努力減肥令自己瘦下來，整個人完全脫胎換骨！

「胃腸炎」的整容紀錄：

「胃腸炎」的整容手術中有8成都是赴韓國做的，她公開整容之後，網友不但沒有冷嘲熱諷，反而非常支持她。雖然不鼓吹整容，但整容的人為了理想的外貌，忍痛在面上動刀，的確勇氣可嘉，但真的不要盲目「整過龍」呀！

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