日本網紅公開整容全紀錄　課金700萬大改變楊冪

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近年很多人對於整容都不似從前那樣避諱，更有不少人公開承認自己整容，圾而得到不少掌聲。日本Coser「胃腸炎」就大方分享了自己的整容進化史，稱「課金」700萬日元（約50萬）手術費，換來現在這個自己 120% 深深愛著的臉孔和身體，望落更有幾分似楊冪。

「胃腸炎」課金前的樣貌：

整容前（Twitter）

「為了戰勝自己的心魔，人生中最努力的一件事就是整容了。所以不想要遮遮掩掩，希望能抬頭挺胸地說『是整形的成果喔！』。」「胃腸炎」在整容前其實也是五官端正，稍為化妝其實也不錯，而她整容之後，樣貌更為精緻，而且尚算自然，不似一般倒模整容。身材方面，她也努力減肥令自己瘦下來，整個人完全脫胎換骨！

「胃腸炎」的整容紀錄：

「胃腸炎」的整容手術中有8成都是赴韓國做的，她公開整容之後，網友不但沒有冷嘲熱諷，反而非常支持她。雖然不鼓吹整容，但整容的人為了理想的外貌，忍痛在面上動刀，的確勇氣可嘉，但真的不要盲目「整過龍」呀！

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