【觸及真心】「鬼怪CP」李棟旭、劉寅娜再續前緣　戲外互動超有愛

「鬼怪CP」李棟旭、劉寅娜再續前緣，二度合作韓劇《觸及真心》（韓語：진심이닿다），今天他們出席首播記者會，劉寅娜提到兩年前拍攝《鬼怪》時，李棟旭很照顧自己，而他飾演的陰間使者相當可愛，但這次男主角權正祿的比起先前更加帥氣、令人心動，兩人現場互動充滿甜蜜愛情氛圍。

李棟旭和劉寅娜互動超有愛。（聯合新聞網／愛奇藝台灣站提供）

自2009出道至今，劉寅娜總共演過7次女明星的角色，談及這次對劇中「宇宙女神」吳允書的詮釋，她聚焦在角色「成長」的過程，女主角從光鮮亮麗的女演員偽裝成職場秘書，努力適應新環境的積極個性，並與李棟旭飾演的完美律師權正祿，在日常生活的衝突中，產生曖昧情愫的有趣故事，希望透過演出引發觀眾共鳴及笑聲。

劉寅娜透露當初收到邀請時，與朴俊和導演第一次見面就決定演出的關鍵，剛開始對於劇中「宇宙女神」的設定感到擔心，認為應該由能代表「韓國美」的女演員擔當，問了導演為何將自己當成第一人選時，對方表示相中劉寅娜獨特的活潑、可愛，來打造專屬「吳允書」的魅力，才讓她鼓起勇氣挑戰這次的演出。

李棟旭、劉寅娜再續前緣！搶先欣賞《觸及真心》劇照▼

+ 4 + 3 + 2

2016年以陰間使者傲嬌、可愛的形象擄獲女心的李棟旭，這次則扮演一板一眼的完美律師權正祿，拍攝時必須注意咬字、發音，才能正確地解釋法律用語，而記者會上他預先透露前4集都將是劉寅娜的個人秀，女主角戲份吃重，辛苦地一個人孤軍奮戰，李棟旭笑說：「沒辦法啊！誰讓劇名就叫做觸及真心！」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】