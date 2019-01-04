《觸動真心》接《男朋友》　「前世今生CP」李棟旭劉寅娜再續前緣

由宋慧喬和朴寶劍主演的熱播韓劇《男朋友》，開始進入尾聲，預計於1月24日播大結局，不過一眾韓劇迷不需要擔心「鬧劇荒」，因為tvN已準備好另一期待之作《觸動真心》（진심이닿다），預計1月底首播。劇集由李棟旭及劉寅娜主演，兩人繼《鬼怪》後再次合作做情侶，單聽陣容就非常吸引！

相信韓劇迷必定有追看過tvN神劇《孤單又燦爛的神－鬼怪》，當時除了鬼怪大叔孔劉和鬼怪新娘金高銀外，李棟旭和劉寅娜這對「前世今生CP」也相當搶鏡。當時兩人的感情相當複雜，相愛後又要被迫分開，重新轉世後又一次相愛。隨著《鬼怪》結束，不少劇迷都非常期待兩人再度合體。等待兩年後，李棟旭及劉寅娜終於確定再一次做螢幕情侶。《觸動真心》講述原本是頂級女演員的劉寅娜事業走下坡，為了拯救自己的星途而擔任李棟旭的秘書，繼而展開秘密的辦公室戀愛。

《觸動真心》預告中可見，李棟旭和劉寅娜天橋上再續前緣。（影片截圖）

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近日tvN就公開《觸動真心》的預告片，可見兩人互相透過電話傳情、吃爆谷碰到對方的手以及在聖誕樹前拖手等的畫面，短短15秒已感覺Sweet到爆！其中一幕，李棟旭和劉寅娜在天橋上擦肩而過後互望對方，簡直就是正在重演《鬼怪》中的情境。《鬼怪》第三集，李棟旭和劉寅娜首次在行人天橋上，因爭相購買一隻戒指而相遇。因此不少粉絲表示看到《觸動真心》的預告後，這對「前世今生CP」的回憶又一次浮現出來。新劇暫定本月尾開播，相信亦會與《男朋友》一樣獲得不錯的成績。

《鬼怪》中的兩人，同樣也是在天橋上遇見。（影片截圖）