懶理容祖兒認「分訊」　劉浩龍照戴飛機頭玩劍道

容祖兒日前出席活動宣布自己單身，並承認與師兄劉浩龍分手已有一段時間，結束6年情。雖然師兄對此未有回應，但他就繼續為新歌《阿龍理髮》宣傳。有見上次暴走族造型反應不俗，師兄今次拍攝「木刀之龍」劍道挑戰時，特意再戴起「飛機頭」，化身武士「龍さん」與學了六年劍道的大師姐決鬥「速度」、「力度」和「精準度」，場面搞笑。同時，令他憶起兒時參與柔道比賽3秒不夠被淘汰。

師兄繼續努力工作，為新歌宣傳！

初次接觸劍道的師兄為求最佳狀態，一早穿好劍道服奮力練劍，更因為打得太「肉緊」，連飛機頭都翹起。第一關鬥快打汽水罐的速度比賽，第一擊已經錯打，出師不利；第二關要一氣呵成大力打下汽水罐和輕力打雞蛋，師兄爭氣勝出，搞笑道：「呢Round顯示出我動靜皆宜！」最終一回「蒙眼打馬仔」，公道的師兄落力原地轉三圈，再打爆紙馬仔發散紙碎，師兄說:「轉完已暈陀陀，頭幾下完全唔知打緊乜，差啲打爛攝影師盞燈，好彩最後都成功。」

2012年容祖兒和師兄公開的戀情。

師兄今年操弗有功，練出一身鋼條型。童年是「肥龍」的師兄透露，自己曾在小學一年級至三年級學過柔道。他自爆當年得失心重：「想當年阿龍好肥，當時比賽計磅數，我對面係一個高我三個頭嘅外國小朋友，我一出到去唔夠3秒就被淘汰。跟住返到屋企係咁喊，唔輸得，自此之後就無再學柔道。」雖然師兄今次未能成功挑戰所有關卡，但是他自勉：「贏輸冇問題，做乜最緊要盡力，希望在明天。」師兄又喜見「阿龍飛機頭」造型反應不錯，預告將來或有更多相關挑戰，希望大家多多支持。