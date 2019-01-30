【獨孤天下】劇情唔玩「萬人迷」獲讚　擺傍晚時段播網民覺可惜

過去不少電視友都對TVB傍晚時段（19:00-19:30）播放的內地劇吐嘈，不過自2017年播放《錦繡未央》之後，電視友似乎另眼相看。皆因TVB自此後安排播放的內地劇均是紅遍大江南北的高收視劇集，就好似《三生三世十里桃花》﹑《那年花開月正圓》等均獲得好評（大部分），最近緊接《三國機密之潛龍在淵》播出的《獨孤天下》更獲得網友一致認同是「好好睇」的劇集，這個情況極為罕見，更覺得該劇應安排在黃金時段20:30位置播放最好，引來不少網友討論。

《獨孤天下》獲得不少網民大讚。（網上圖片）

《獨孤天下》在內地獲得播放量破50億的好成績，它的成功不存在任何流量明星的影響，而是劇情的人物互相角力﹑勢均力敵的設定，有別以往一些劇集傾向性比較大的人物角色，這一種設定細膩﹑緊湊不止是女人鬥女人，更是一場男人鬥女人的大戲，展現出北周時期女性聰明﹑強硬的一面。

劇集名為《獨孤天下》好明顯已經帶出劇集宗旨，皆因劇情因為一句「得獨孤得天下」的預言開始，獨孤三姐妹獨孤般若（安以軒飾）﹑獨孤曼陀（李依曉飾）﹑獨孤伽羅（胡冰卿飾）三個不同性格的姐妹，嫁給三位有地位的丈夫，更陸續對於想成為「皇后」的慾望鬥個你死我活，特別是大姐獨孤般若同二姐獨孤曼陀為地位同權力而仇視。

安以軒飾演的獨孤般若超霸氣。（網上圖片）

胡冰卿飾演的獨孤伽羅最終成為皇后。（網上圖片）

李依曉飾演的獨孤曼陀是最失敗一位。（網上圖片）

不過整部劇中最令人睇得緊湊就莫過於獨孤般若同宇文護（徐正溪飾）的相愛相殺。這個男人是當朝太師，掌握當今皇上的生死（可立可廢），權力就猶如一位皇帝，而獨孤般若眼見這個男人可以助她成為皇后就投資在他身上，可是因為他身分原因始終名不正言不順，她最終選擇了有利於她而不愛他的寧都王宇文毓（鄒廷威飾），從此她就離皇后之位不遠，與此同時就同宇文護惡鬥但存在愛恨。他們兩個人的惡鬥不存在「男強女弱」的局面，反而勢均力敵特別是獨孤般若的霸氣﹑聰明完完全全凌駕男方之上，在這一方面安以軒的演繹十分出色，無論講對白還是動作她就猶如獨孤般若的化身，是三條主線中最好睇的。

徐正溪飾演的宇文護令人又愛又恨。（網上圖片）

徐正溪收穫不少網友心。（網上圖片）

劇集的主角雖然起用新人胡冰卿，不過她的演繹相當到位獲得大讚，到後半段她獨自一人撐起劇情，歷經起死回生跟隨丈夫楊堅，後他取代北周創建隋朝獨孤伽羅成為皇后，原來最終這個預言是應正在她身上，她才是真正的「獨孤天下」。

整部劇人靚、景靚、劇本好電視友均一致讚不絕口，主要該劇棄用了「瑪麗蘇」萬人迷式過度理想化的方式呈現， 特別有吸引力。正正因為如此電視友都一致表示絕不可錯過該劇，更覺得它應擺放在黃金時段播出「男主女主做得超好睇 」﹑「好睇過皓鑭傳」﹑「真的好好睇」﹑「大家姐手段勁過武則天」…甚至於有網友一睇再睇。事實上，《獨孤天下》原本是安排在黃金時段播出，不過就被《延禧攻略》取替以致如今安排在傍晚時段播放。

胡冰卿到後半段獨自一人撐起劇情。（網上圖片）