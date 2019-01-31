鍾麗緹泰國度假飲足11日油排毒　營養師話你知究竟真定假

凍齡女神鍾麗緹（Christy）3年前嫁給比自己小12歲的內地男星張倫碩，舉行盛大的婚禮，兩人婚後十分恩愛。去年有傳她為了生第四胎，拼全力打針，想透過穿刺手術方式造人，一位言情網絡作家更以「別讓子宮綁架了愛情」為題，指Christy靠食激素藥物增加成孕機會，令張倫碩嬲爆發文反擊，怒斥對方造謠。不過兩人依然非常甜蜜，日前鍾麗緹在微博分享到泰國蘇梅島度假的靚相，但一番言論就引發軒然大波。

鍾麗緹與老公張倫碩年紀相差12歲，這段姊弟戀不被外界看好，但無損夫妻感情。（微博圖片）

Christy發文透露帶爸爸、老爺奶奶到泰國度假，還接受了一個為期11天的排毒療程：「這十一天裏我們只喝了油，身體裏很多毒素都排出來了，感覺很輕鬆很舒服。身體裏很多的疾病，像是糖尿病，高血壓，肝硬化等等，都可以通過這個療程排出來，真的很不可思議！」相中所見Christy與老爺奶奶人手一瓶黃色的液體，相信就是她所講的用來排毒的油。

鍾麗緹日前帶老爺奶奶到泰國蘇梅島度假，她在微博發文透露接受了一個為期11天的排毒療程。（微博圖片）

她更提議大家可以嘗試到當地接受這個排毒療程：「希望以後有更多的朋友們可以來蘇梅島排毒，一起努力讓自己的身體越來越健康！」不過就令網友聯想到之前伊能靜在微博分享靈修課程被指是邪教傳銷，認為Christy是傳銷排毒，紛紛留言寫道「怎麼那麼像伊能靜被騙的心靈課程一樣」、「沒文化真可怕」、「被洗腦了這是」。

鍾麗緹更建議大家可以親身到當地體驗排毒之旅，不過就惹來網民質疑毫無根據。（微博圖片）

呢支油係咪真係咁神奇？（微博圖片）

其實「飲油排毒法」是沒有科學根據的，香港營養師吳耀芬在接受《香港01》訪問時表示，連續11日只飲油不止不能排毒，更會造成營養攝取不均，不利於維持身體正常運作，而且攝取過多的油脂，更會對心臟血管的健康造成負擔。對於飲油可以醫病的說法，她就指不成立：「身體攝取多量的油分，反而會令血管或內臟脂肪積存，增加脂肪肝及高血壓的機會。她還建議大家保持良好飲食及生活習慣，包括補充足夠水份、均衡營養攝取、恆常運動及充足休息，就可以令身體維持在最佳狀態。

營養師吳耀芬表示「飲油排毒法」沒有科學根據，11日齋飲油更可能影響健康。