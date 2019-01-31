高允真成韓國最新整容範本　高冷「小全智賢」自然臉係親自設計？

「你的樣子，你的日子也必如何」這句說話，絕對適合應用在非常注重外貌的韓國社會中。特別走在首爾街頭，會見到大量整容廣告外，亦不難遇上一號眼、二號鼻的「江南美女」。甚至韓國小姐選舉上，曾出現外國人分不清各佳麗的笑話。以往韓國女生會以宋慧喬和全智賢等標準美女，作為整容範本。而近日一位模特兒高允真，憑著一臉超自然的整容臉，成為韓國女生間最新的整容範本。

來自首爾女子大學，主修現代美術科的高允真，自初中起就集中美術創作。未出道前擔任模特兒，即將拍住GOT7朴珍榮、SISTAR多順和新人女演員辛睿恩等出演tvN韓劇《會讀心術的那小子》，並在今年3月正式出道。未出道的高允真已憑住帶點高冷的空靈臉，被稱為「小全智賢」而小有知名度。高允真個人Instagram上亦有大量美照，不少網民都驚嘆她的美貌。正當大家都以為高允真是天然美女時，有人翻出她小時候的舊年，才驚覺原來她端正的五官，也是出自醫生的一對手。

有網民翻出聲稱是高允真整容前的舊照，可是有人指這次另一女演員徐睿知，而本人則沒有回應。（網上圖片）

有網站分析高允真2016年前後整容的部分，可是自然到一般人難以發現。（網上圖片）

高允真舊照和整容網站分析圖：

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比起一般眼大鼻高V面的「江南美女」，高允真的五官可說是相當自然。仔細留意可見，她的雙眼前圓後長，甚至並不是完全對稱，同時間給人一種可愛又高冷的感覺。有整容網站就分析高允真的自然臉，指她額頭、面頰和下巴三部分比例合當。而且眼下蘋果肌的大小亦非常適中，有別於韓國女生追求的高蘋果肌，所以笑起來非常自然。而高允真也坦言自己的臉由她親自設計，與醫生多次溝通後才成功誕生的作品，審美觀甚高的她亦表示滿意。高允真未出道就成為話題，相信今年出道後的她，演藝事業必定相當亮眼。

高允真個人Instagram有大量美照，某些角度與全智賢的確有幾分相似。（網上圖片）