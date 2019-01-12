如何速減變韓劇女神朴信惠？　韓妹大推「軍隊減肥法」三天見效

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講起韓星減肥，相信不少人都會想起韓國女演員朴信惠。朴信惠現正出演tvN韓劇《阿爾罕布拉宮的回憶》，當中飾演EMMA一角大受好評，粉絲都非常羨慕她美貌再升級。不過其實朴信惠初出道時，並不是纖幼的紙片身形，亦是靠努力一步步瘦身成功。近日韓國女生間流行「軍隊減肥法」，更聲稱只需三天見效？

最近韓國女生流傳「軍隊減肥法」，傳說只需嚴格跟從食譜的三餐，三天內就會有明顯的減肥功效，更有網民分享一星期便減重4公斤。由於「軍隊減肥法」作用在短時間內，控制攝取的卡路里分量，對飲食作出調整。因此非常推薦需要極短時間內瘦身，或者假期過後希望節制的女生。而且食譜中包含咖啡和茶，對消水腫非常有幫助。

只需跟從「軍隊減肥法」進食三天，短時間內變朴信惠無難度！（網上圖片）

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想睇「軍隊減肥法」餐單，點擊下圖：

營養師提醒「軍隊減肥法」不能長期使用，跟朴信惠一樣做運動才是保持身形的最有效方法。（網上圖片）

韓國網上亦有不少成功的女生，上傳成功極速瘦身的照片。部分照片可見，肚腩明顯變細，腰線重現外，甚至減磅近4公斤。不過都有營養師特別提醒，雖然「軍隊減肥法」效果顯著，可是只能有救急之用，並不能當成長時間減肥之用。想真真正正變成女神朴信惠，最重要還是節制的健康飲食，配合運動相信更加事半功倍。

《阿爾罕布拉宮的回憶》中的朴信惠，不論美貌和身材都的確令粉絲非常羨慕。（網上圖片）

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