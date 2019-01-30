大隻男郭子豪為keep健美身型　食幾多嘢就要做返幾多gym

郭子豪（Arnold）今日（30日）出席馬術比賽記者會。Arnold坦言前年有特意為拍攝古裝電視劇去學騎馬﹐但後來因為檔期的問題﹐最後沒有出演該角色。他又說︰「如果依家我要學騎馬﹐無得去返之前個機構騎﹐因為我依家比較重﹐佢哋過咗80kg就無得騎佢哋嗰啲學騎馬嘅馬﹐所以如果第時拍返古裝可能要減返少少磅先再騎。」

Arnold說自己也喜歡騎馬﹐因為喜歡動物。（葉志明攝）

Arnold最近忙於拍攝《法證先鋒IV》﹐他說自己昨天初試「收得晏」的滋味。「其實係因為佢開晏嘅關係﹐所以收得晏﹐唔關劇組事嘅。我入行到依家都第一次收咁晏﹐琴日就去到31（早上七時）。」他大談戲內的角色﹐「戲裡面係做一個重案組（探員）嘅角色﹐咁我哋法證先鋒有法證﹑法醫同重案﹐我就係重案嗰邊﹐所以係要由頭跟到尾﹐每單case我哋都要開會去傾﹐去捉疑犯﹐返到嚟審犯。」他透露該劇會到三月中才完成拍攝。

Arnold說大年初一會和羅天宇一圯參與花車巡遊活動。（葉志明攝）

Arnold身為健美運動冠軍﹐被問到會否需要在新年忍口﹐他說︰「其實我依家都盡keep囉﹐keep返個身型﹐咁你食多咗少少﹐咁你勤力返啲去做gym其實ok嘅。」而他表示今年新年也會在忙碌中度過﹐「都開心嘅﹐因為今年新年都會幾忙吓﹐因為初一至初三都要做嘢。」他也坦言自己現在一有時間都會盡量陪家人﹐但現時也會工作至上。

Arnold透露農曆新年也會與女友一起去拜年。（葉志明攝）