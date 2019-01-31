陳嘉寶B女趕得切狗年尾班車出世　改名Hosanna有稱頌之意

仲有幾日就到豬年啦，立春前出世都仲係狗年BB。陳嘉寶（Anjaylia）2017年同拍拖4年嘅初戀對象黃頌祈（Epaphras）結婚，18年9月宣布懷孕，呢日佢就喺IG宣布女兒已經出世喇，趕到尾班車做狗年BB，新年可以逗利是！

Anjaylia去年9月宣布有孕後，身型都無咩大變化，仲不時同老公周圍去散散心。（Anjaylia IG）

陳嘉寶宣布有喜已懷孕6個月 陳凱琳蔡穎恩爭做契媽

Anjaylia喺IG上載一張BB女瞓喺粉紅色BB床嘅相片，身上冚住一張熊仔頭粉紅色小被，上面繡上「Hosanna」正正係黃家大小姐嘅名，來自希伯來文嘅基督教用語，有稱頌歡呼嘅正面意思。Anjaylia只公開Hosanna下半邊面，見到佢面圓圓咀細細，右手握拳非常可愛呀﹗

Anjaylia上載粉紅色調靚相，宣布女兒已經出世啦﹗（Anjaylia IG）

要照顧初生BB真係花好多時間，Anjaylia就用B女第一身留言同大家問好：「大家好，Hosanna正式同大家見面啦！感謝大家嘅祝福及關心，我好健康呀但仲有啲怕醜同面紅，所以請俾啲時間我去適應、慢慢探索呢個充滿奇蹟及偉大嘅世界。Anjay同Epa正忙住照顧我，如果無時間回覆大家Message請多多體諒。感激大家所有嘅愛及祝福，願上帝與你同在！」

呢對新手父母正忙於照顧Hosanna，未得閒覆訊息大家請見諒呀﹗（Anjaylia IG）