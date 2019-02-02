【你咪理，我愛你】王祖藍惡搞經典海報　《屍殺落車》係咩玩法？

王祖藍處男執導嘅《你咪理，我愛你！》碌咗人情咭請嚟「星閃閃陣容」，大家睇星睇戲之餘，又有無發現戲中有位人兄老是常出現，呢個彩蛋其實都幾有心思。

王祖藍為新戲一腳踢，導演、幕後、路人咩都做晒。

惡搞電影海報

方力申同王菀睇戲一幕，大家有無發現戲院外嘅海報有少少怪？係呀，因為每一張海報主角都係王祖藍！！！瘋狂惡搞經典電影《葉問》、《屍殺列車》、《八仙飯店》、《閃靈》、《沉默的羔羊》同《驅魔人》等，除咗惡搞出嚟啲戲名夠晒爆笑之外，對製作要求認真嘅祖藍，仲每張相都跟足原著，無論造型、神緒、動作、色tone都係一絲不苟，出嚟效果相檔爆笑。而佢一手捧紅嘅臨時演員阿夢，亦有助陣拍攝惡搞海報。

方力申同王菀身後嘅海報，只要細心又認真睇，應該會好不安。

為咗呢啲海報，王祖藍用咗大半日時間去影架。

點解要咁做呢？祖藍接受訪問時表示：「因為我哋一直都為咗電影海報嘅版權而煩惱，冇理由一間電影院度係完全唔見海報架嘛，但如果用正版海報，又有版權問題。然後我哋絞盡腦汁之際，有同事話不如玩惡搞啦，我哋覺得呢個提議好好，咪惡搞咯。你哋咪以為我哋hea住惡搞，每張海報，就算好細嘅字都係用心度，有啲同事睇完都笑到肚痛。為咗呢批海報，我同夢足足用咗大半日時間去拍，所以到拍完，我哋都珍藏喺公司唔捨得唔要。」

臭都無所謂

《單身監獄》嗰場嘅主角雖然係梁嘉琪、阮兆祥、羅蘭、苟芸慧同湯駿業，但全場最搶嘅竟然係王祖藍。佢雖然喺呢個場口係「快閃黨」，但因為佢個造型相當頹，一頭亂髮之餘，仲要加埋趣緻嘅表情同埋「造手」，真係見一次笑一次。不過原來呢場戲係無心插柳柳成蔭，事緣「祖藍」原本冇安排自己現身，但因為拍攝時出現阻滯，令到相關場口delay咗足足大半日才能正式埋位開工，而準時到場準備飾演「精神病患者」嘅臨演亦因為「夠鐘收工」而未能如期演出。結果在冇得揀嘅情況下，祖藍決定親身上陣，豈料出來效果相當爆笑，獲剪接師加重戲份。據知，原本有另一名工作人員跟祖藍並肩上陣，但因為該件戲服經過一日汗水洗禮後傳出異味，同事最後拒做「臭的替身」，令祖藍最後孤身上陣。為咗場戲，連臭味都頂得住，祖藍真係犀利。

聞說呢件戲服盡吸汗味，臭到無人肯著上身，但身為導演嘅王祖藍好似好享受咁……

倒後鏡裏的男人

好喇，考眼力指數愈嚟愈犀利喇，呢個場口嘅祖藍已經相當難發現喇。佢到底喺邊度出現呢？就係架車嘅倒後鏡入面喇，係咪估你唔到呢？點解會咁呢？事緣有同事覺得架車嘅倒後鏡冇人好似相當古怪咁，跟住導演就自告奮勇，一支箭標上紅館度扮講電話；據知為咗令個倒影可以好準確咁投射喺倒後鏡度，祖藍淨係同工作人員對位都搞咗好耐，無聊得嚟夠晒心思。

後製時，工作人員本身以為紅圈呢位人兄係唔小心入鏡，仲打算「執」走，細問下才發現係王祖藍本人。

後尾枕都唔放過

最考眼力嘅時刻來臨了，到底呢一格個王祖藍喺邊度？竟然係喺後面健緊身，你認唔到佢件「招牌白底衫」，都認到佢個頭箍look喇嘛。咁樣都要「搶鏡」，呢位導演真係好鬼naughty。

呢個頭箍仿似已同王祖藍融為一體，見箍如見人。

打雜都撈埋

去到最後，就算你幾好眼力，都唔會知道王祖藍喺邊度出現，唔係睇小你哋，係因為呢part嘅祖藍係喺鏡頭後出現，應該要有天眼通嘅朋友先可以見到佢。話說呢場「掟食物」戲需要工作人員掟嘢，但因為各人都有自己嘅嘢忙，所以導演決定撈埋打雜，喺鏡頭後面出力係咁掟阿凌文龍同湯怡，真係笑死人。唔知啲演員，見到導演喺度猛咁掟包時，佢哋心入面又諗緊啲乜嘅呢？

拍戲budget有限，導演唯有身兼多職，辛苦晒。