汪圓圓性感上陣送表妹湛琪清出嫁　新郎新娘一身金閃爆

藝人甄子丹太太汪詩詩的29歲表妹湛琪清（Jessica）今日大喜日子，下嫁富二代、潘迪生外甥金承威（Kenneth）。一對新人跟足傳統，早上玩接新娘遊戲﹑斟茶給長輩等儀式。之後前往位於中環的聖約翰座堂舉行西式行禮儀式，中西合壁之下幸福滿滿。

一對新人在中環的聖約翰座堂舉行西式行禮儀式。（網上圖片）

唔少親朋好友出席。（網上圖片）

Jessica選擇一身金色裙褂出嫁，連耳環都金光閃閃，手上戴住一隻超大型的綠翡翠戒指同鑽石戒指，而Kenneth一身金色裝亦十分靚仔，早上接新娘的時候，他與一班兄弟玩扮天使十分嬌俏，而在新娘房的Jessica就笑到見牙唔見眼靜待新郎哥被姊妹玩。而一班姊妹包括表姐汪圓圓同唔少的外國朋友，清一色穿上粉紅色deep v裙十分性感。Kenneth順利過關娶得美人歸，接著齊齊下跪向父母斟茶，正式邁入人生另一個旅程。

Jessica一身金色裙褂出嫁。（網上圖片）

一對新人向父母斟茶。（網上圖片）

一班姊妹deep v裙上陣。（網上圖片）

Jessica同Kenneth絕對是門當互對，Jessica是千金小姐不在話下，而Kenneth其實都是大有來頭，爸爸是著名的整形外科醫生金永強，而他畢業於美國史丹福大學經濟系學士及管理科學工程碩士，持雙學位的他，回港之後就創辦飲食、醫學美容和科技領域等生意，絕對是一位有才的年輕人。