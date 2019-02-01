甄子丹表姨仔湛琪清出嫁勁緊張　聞「金太」即驚呼：Oh my god！

甄子丹太太汪詩詩表妹，模特兒湛琪清（Jessica）去年五月獲拍拖兩年的男友金承威（Kenneth）求婚，定於今日（1日）在中區聖公會聖約翰座堂舉行結婚儀式。

湛琪清與拍拖兩年的男友Kenneth今日正式拉埋天窗，舉行天主教式婚禮。（葉志明攝）

今早在酒店接過新娘後，新郎先一步到達婚禮現場，而Jessica的表姐汪圓圓、汪詩詩亦早一步到場打點，詩詩更拖實老公甄子丹及兒女一家四口到場，到場觀禮的嘉賓更有楊洛婷與老公楊天翱、李國章、李國寶夫婦、圓圓老公蔡加讚、母親蔡李惠莉、任達華太太琦琦以及李民橋等。

到婚禮開始前夕，穿上婚紗Jessica與其父親乘「BATMAN」車牌的勞斯萊斯抵達，由兩位表姐協助披上頭紗，挽住父親手臂步入座堂。

剛剛成為「金太」的湛琪清表示未習慣新稱呼。（葉志明攝）

點擊下圖觀看婚禮來賓（包括宇宙最強甄子丹）：

+ 13 + 12 + 11

到婚禮結束招呼過一眾嘉賓後，Jessica終於挽住老公Kenneth的手臂影相，笑說：「我真的好緊張呀！」新人更大方地應要求三度咀嘴及錫面，期間有人叫戴上超過4卡鑽戒的Jessica做「金太」，她即冧笑說：「Oh my god！我第一次聽呀！」