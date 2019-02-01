任賢齊任《今晚9點見》專訪嘉賓　不甘心《跑馬》停拍決定做導演

任賢齊（小齊）日前接受內地主持人華少的邀請，擔任騰訊節目《今晚9點見》嘉賓，節目組專訪來港拍攝，是小齊受到台灣知名導演鈕承澤風波影響後，首次敞開心扉接受訪問，講述了自己的心聲。

小齊早於大半年前為了導演鈕承澤的一部台灣劇情長片《跑馬》（暫定）刻意增加將體重飆升至100KG，導致血糖和血脂都偏高。原本為角色豁出所有的小齊，卻因為鈕承澤突然被爆出性侵新片《跑馬》女工作人員，而令《跑馬》停工劇組解散。當時被問到為戲犧牲卻得到這樣結局是否覺得可惜時，小齊只是低調表示不想說太多：「但事情發生了只能面對，不知該做什麼，只能夠等。」他日前在內地節目《今晚9點見》時，終於講述了自己的心聲：「我很苦，吃的時候吃的想吐，因為塞太多了。我不建議大家像我這樣，因為我們有時間（要求）跟拍攝需要。」

小齊直認是上天給自己的一個考驗。（網上截圖）

不想白白犧牲的小齊，決定接手做埋電影。（微博圖片）

當被華少問到自己是否很「黑仔」時，小齊就表示：「我會把它接下來，當導演。另外，可能我會…有些部分要重拍的，我可能還要再胖回去。（但是風險會不會很大？）也有，因為我的醫生都跟我說，其實我們當然不年輕啦，我們不適合去做太劇烈的胖瘦的一個反彈，他覺得我會付出一個很大的代價。（那為什麼還接呢？反正都停了。）我們已經到了人生另外一個階段了，我有很多影視作品都被大家接受，我還要挑戰什麼？這個挑戰例是沒試過，在形上面的努力，演員要真實去感受。」

小齊直認增肥和減肥的過程很苦！（網上截圖）

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演藝事業不順 3年前說好出新歌仍落空

華少再追問小齊對於近年工作不順利的看法時，例如說好的新歌時至三年都沒有出，「男人幫」的巡演未確實落地等，小齊就坦言：「這是老天爺給我的修行，人生不就是這樣嗎？我們的成就越來越大，越來越多人為我們工作，我們有責住照顧好為我們併命的這些伙計們。所以責任就變大了，我覺得有時候很累，但要把它消化掉，要扛起來。」能夠為演戲作出如此大的犧牲，小齊的態度相當令人敬佩！

小齊還在節目中賽車，相當有型！(微博照片)