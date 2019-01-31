【沉默的證人】張家輝任賢齊15年後再惡鬥　亞洲第一美Clara加盟

由《虎膽龍威2》（Die Hard 2 ）Renny Harlin執導，張家輝、任賢齊、楊紫、陳家樂以及韓國女星克拉拉（Clara）主演的電影《沉默的證人》定檔於4月11日正式上映，兩人繼《大事件》上映15年後再度攜手合作，戲中正邪對立，敵我分明的關係，大大增強了互動的火花！

任賢齊、馮嘉怡和陳家樂在戲中長時間戴上面具未有露面，小齊認為這樣做戲能夠更狂妄。

《沉默的證人》講述法醫陳嘉豪（張家輝 飾）和女實習法醫喬琳（楊紫 飾）被匪徒突襲，帶頭的正是Santa（任賢齊飾），還有手下Rudolph （馮嘉怡 飾） 以及Elf（陳家樂 飾），三人以聖誕主題面具現身，目的只有一個，就是偷屍！任賢齊飾演的匪徒極度兇悍殘暴，為了一具屍體可以去到幾盡？

張家輝跟任賢齊今次在劇中會有大量打鬥戲。

繼15年前《大事件》的街頭困局大戰後，《沉默的證人》中張家輝與任賢齊再次在困局中相遇，而今次是在殮房中發生。二人埋身肉搏、大打出手，兩人幾乎一到片場就要開始打鬥，可謂鬥智又鬥力。

曾出演《情聖》的Clara再次出演中港合作電影，扮演反面冷角。

而有「亞洲第一美」之稱的Clara，今次以大膽性感的女神形象登場，據知她的角色身份特殊，將貫穿全戲，是重中之重，而且更是她首次嘗試演出冷面反角，令人大為期待。