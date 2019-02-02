女神倪晨曦Keep Fit全靠「斷食排毒法」：堅持一個月就有身體變化

農曆新年應該會吃不少煎炸易肥食物，大家可以參考一下Elva的「斷食排毒法」，過一個健康新年。

「如何減肥排毒」幾乎是每位女仕日常都會煩惱的事，尤其是臨近農曆新年，拜年時所吃下肚子的煎炸食物更是減肥排毒之路的「萬惡之源」。一向擁有健康形象的IG女神倪晨曦（Elva），日前就在其個人網站上介紹了「斷食排毒法」的做法以及注意事項，實在是女性的福音。文中所說的「斷食排毒法」即是人們所說的「辟穀」，其實是一種自發性的斷食行為，就是一段時間內不食固體食物，以達至重啓新陳代謝，為腸臟大掃除幫助毒素排出的同時，進而促進機體脂肪分解。

果汁排毒法是近年新興的養生療法，Elva都有用這個療法。（IG圖片）

倪晨曦在文中介紹，簡單的「斷食排毒法」有兩種，分別是斷食期間只飲果汁或是清水。「斷食排毒法」的時間有長有短，長則每次為期10日，短則一至三日，而現時她的做法是每星期抽出一天斷食。倪晨曦在文中說：「從早上醒來到夜晚睡覺，中間只喝溫水，不吃任何食物，至少堅持一個月。擔心自己管不住嘴巴， 看到身邊人吃得很歡樂會抓狂，就找一天不需要出門的日子吧。堅持不吃不是最困難的部分，結束排毒的第二天，要吃得清淡，才是最大的挑戰。所以一定要告訴自己，不要輕言放棄，再堅持一下就好。你會看到身體的變化！」

倪晨曦（Elva）身形一直都Keep得好好，原來有秘技。（IG圖片）

她在文中說道，自己最瘋狂的時期，因模特兒圈的減肥風氣而「每兩星期就清水斷食一天，同時每一半個月就做一次3天的果汁排毒，一年做一次6天的果汁排毒」，亦曾經試過「連續10日斷食」，但後來她才發現，自己不需要因著別人的目光與壓力而辛苦自己。她說：「不要為了滿足個人的完美主義，過份減重。作為藝人保持自己的身型，樣貌隨時都在最佳的狀態，這才是專業的態度。」同時她也分享了一些自己在斷食時的感覺：「在看過我數年前10日果汁排毒日記的影片都知道我在最後幾天的時候心情變的有些低落，也是長期的飢餓狀態讓我覺得很折磨，不過所領悟的和體驗到的也是獨一無二的經歷。」所以她後來才養成了一星期一次的斷食習慣。

除了飲果汁排排毒法，倪晨曦Elva也介紹了清水排毒法，即是「辟穀」，一樣非常有效。（網上圖片）

她亦分享了「斷食排毒法」的進行方法：

- 要循步漸進。第一次只可做一兩天，有了經驗、信心再多做。

- 最好定期做，例如每月初一或每隔一個周末做。

- 考慮到自己的處境、生活習慣、身體健康狀態、環境天氣的因素。



以及斷食排毒法需知：

-你要重視身體的訊息，隨時查看自己的身體是否吃得消，多觀察自己的身體狀況，對某些人來說，這個方法也可能有害。身體受苦，變得虛弱、生病，老化加速。這些人強迫他們的身體去適應一種特定的飲食，所以，在這個過程中，身體就會受傷。當發覺心情開始陰晴不定、面容愈來愈憔悴、出現明顯的掉髮等特徵，應該立即停止。

以下情況不建議進行斷食排毒婦女懷孕及哺乳期間：

手術前後、精神病、癌症、糖尿病、肝炎、胃潰瘍、低血壓、營養不良患者、心律不整或心臟衰竭、體重過輕、非常疲累、免疫力極低、月經期間

倪晨曦都有提大家，減肥就要運動多啲，只係靠斷食減肥係唔Work㗎。（IG圖片）