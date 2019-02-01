新人男團ONF下星期再出新歌　3月首個亞洲巡演定香港站為起點

韓國新人男團ONF上年12月才到訪過香港，與FUSE（ONF粉絲）一同渡過完聖誕節。事隔幾個月，組合又帶來好消息指7位成員Hyojin、E-TION、J-US、Wyatt、MK、U和Laun，即將於3月來到香港舉行首個亞洲巡演《ONF [We Must Love] Asia Tour 2019》。

出道短短一年半的ONF，因曾出演選秀節目《MIXNINE》而引起關注度，其中Hyojin和Laun當時更成功進入TOP9。雖然當時出道計劃突然告吹，可是幫助組合人氣大急升。上年12月ONF首次訪港時，已吸引大量粉絲到活動現場支持偶像。而2019年剛開始，官方就宣布7位成員將於3月29日，來到香港舉辦首個亞洲巡迴演出，為粉絲帶來另一面的ONF。完成首站的香港演出後，ONF預定會到訪新加坡和台灣，又預告準備了大量驚喜表演。

ONF首個亞洲巡演只有3站，香港FUSE想必不可以錯過難得的機會。

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除了亞洲巡迴演出外，ONF即將於本月8日發行第三張迷利專輯及新歌《We Must Love》（사랑하게 될 거야）回歸。而未來幾日，官方亦會陸續公開是次專輯的概念圖片等，相信FUSE都非常好奇，組合準備帶來甚麼風格的歌曲。而香港FUSE當然亦有機會，在ONF演唱會上親耳欣賞到新歌和出道歌《ON/OFF》等，粉絲必定要留意有關售票詳情。

ONF即將在本月8日發行新歌《We Must Love》，香港粉絲也能在演唱會上欣賞得到。（網上圖片）