程瑤出席亞視台慶　到場揀蟀發掘有潛質藝人

「仁美清叙」主席程瑤日前到大埔出席亞洲電視台慶，並於台上與一班歷屆亞姐一起分享選美往事，並欣賞去年一班參選亞姐的演出。提到已很久沒有出席亞視台慶，程瑤直言要身體力行支持︰「很久沒有到亞視台慶了，今次出席是因為近排也有聽聞亞視出現人事問題，覺得應該出席支持一下，順便可到場揀蟀，發掘有樣貌才華的新藝人，嘗試找他們在我公司製作的event活動中演出，只要藝人有機會做job，一來多人認識二來又可增加收入，希望舒緩人事問題啦！」

程瑤在盆菜宴中遇到很多朋友順道聚舊︰「最耐冇見是唐麗球，印象中最後見面是十幾年前小朋友生日派對，當時我個大仔得幾歲，我跟他說現在大仔已17歲，差不多6呎2吋！大家十分驚訝時間過得很快，但最緊要我們樣子無咩變。」

「仁美清叙」主席程瑤日前到大埔出席亞洲電視台慶。

此外，程瑤在席上也留意了不少去年亞姐的演出，除了香港區冠軍梁雪瑤已加入「仁美」外，程瑤亦歡迎其他亞姐加入︰「現在仁美已不限亞姐，任何圈中藝人只要理念一致也歡迎加入，做善事其實應該沒界限吧。」她又透露與亞視有多更合作機會︰「我早前擔任了亞姐選美總決賽評判，最近亦答應上邵子風主持的節目做嘉賓，其實我一向宗旨是和任何媒體機構也保持合作，另外，我好希望能為亞視藝人找到多一點合適的演出機會，為他們提供發展空間，始終我也是亞姐出身。」