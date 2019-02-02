【多圖】乃木阪46生田繪梨花創110年紀錄　榮登寫真女王No.1！

日本女子天團乃木阪46的22歲人氣成員生田繪梨花可算是隊中的皇牌，在德國出生的她，從小就是小童星，不但長得超甜，本身又是個會彈鋼琴的氣質女子，無論是誰看到她都會被那甜美無邪的笑容給融化。她上月22日發行個人第二本寫真《Intermission》（インターミッション），根據ORICON網站在2月1日公布的最新書籍周排行榜資料顯示，這部寫真集首周銷量達到17.9萬冊，創女星單人歷代最高銷量。

相信唔少男fans已經入手呢本寫真！圖片來源：講談社（攝影：中村和孝）

不枉生田繪梨花今次挑戰性感尺度。圖片來源：講談社（攝影：中村和孝）

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在此之前，女星單人寫真集首周銷量最高的是同隊主將白石麻衣2017年2月發行的《PASSPORT》，首周銷量10.4萬冊，銷量強勁，一度再版完再再版。但目前生田繪梨花17.9萬冊不但超越個人成績，更遠遠高於白石麻衣。在寫真集首周銷量綜合榜單中，生田繪梨花的成績僅次於乃木阪46去年7月推出的寫真集《乃木攝 VOL.01》（18.2萬本），成為歷代第二。

26歲的白石麻衣要讓出一姐地位！（網上圖片）

白石麻衣一樣博到盡！（網上圖片）

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其實生田繪梨花的寫真《Intermission》由日本講談社發行，初版印刷已經達20萬冊，創下出版商講談社創業110年以來的最高紀錄，由於寫真集大受歡迎，遂迅即加印，累計印刷量達27萬本，已經成為2019年度最高銷量寫真集。

兩個其實都一樣咁正！圖片來源：講談社（攝影：中村和孝）

生田繪梨花得知寫真集暢銷時亦興奮表示：「很多人告訴我這部寫真集很受歡迎，我很吃驚，也很感謝大家，希望在這部作品之後，我能有更多不同的形象，不管什麼工作都是我自己決定的，我會繼續認真接受各種挑戰。」

恭喜晒生田繪梨花！圖片來源：講談社（攝影：中村和孝）