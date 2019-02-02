【聲臨其境】迪麗熱巴用英文為《冰雪奇緣》配音　展童聲超可愛

內地人氣女星迪麗熱巴除了演戲了得之外，想不到連配音都十分出色。她最近獲邀上綜藝節目《聲臨其境》做嘉賓，分別用英文﹑國語聲演兩個作品《冰雪奇緣》同《王子復仇記》，配合動畫角色聲線顯得超童音及加以動作入戲，令不少粉絲大讚太可愛了，而且出乎意料她的英文亦非常好聽，不禁再次令人覺得她是有實力的，並不只是流量明星而已。

迪麗熱巴配音過程十分可愛。（網上圖片）

迪麗熱巴率先為《王子復仇記》配音，她飾演Ophelia重現同皇后一場談判，雖然是用最熟悉的語言國語進行配音，但部分台詞不乏要用詩句去表現，但熱巴完全輕鬆面對，一氣呵成將台詞講完，而且為了配合人物角色她還加以許多動作，令整個配音過程更投入。流暢的配音獲得在場不少人士讚不絕口「特別好」﹑「厲害」…佩服她用動作帶聲的技巧。

熱巴一口氣講出詩句台詞，連動作十分入戲。（網上圖片）

熱巴用童聲為Ann配音。（網上圖片）

除此之外，熱巴更挑戰用英文為《冰雪奇緣》配音，她飾演Ann重現同姐姐Elsa在房間裡變魔術玩雪的經典一幕。為了突出Ann活潑好動的一面，她就全程用童聲演繹，就連角色人物在畫面做咩動作熱巴亦跟著做，就好似雙手捧臉﹑被雪打中的反應等，邊配音配展出呆萌表情十分可愛。重點是她所講的英文完全沒有口音而且十分動聽，這一點獲得不少人大讚。眼見熱巴再次用實力證明自己不只是是一位空有其表的流量明星，不少網民都一致讚同她是實力俱備的「很棒很精彩」﹑「可塑性太强了」﹑「真的是才女啊」…難怪如此受歡迎。

迪麗熱巴用動作帶聲，令在場人士拍案叫絕（網上圖片）