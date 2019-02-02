【開心速遞】彭懷安將加入劇組：估唔到喺《愛回家》都可以做壞人

Eddie之前喺《反黑》飾演光頭一角好搶鏡。(劇照)

無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》至今已經播出了500多集，收視同口碑都相當不錯，早前珍姐（無綫電視戲劇製作助理總經理曾勵珍）就宣布添食加拍至720集，有望挑戰《真情》的1128集。可惜有不少角色卻未能繼續於劇中出現，踏入2019年無耐，先後離開劇組的已有博士（馬貫東飾）、Mandy（謝芷倫飾）以及傻強 (馮奕森飾)，不過劇組亦將會加入不少新角色，包括會介入大小姐 (林淑敏飾) 與送水輝 (許家傑飾) 戀情的招太 (楊玉梅飾)，彭懷安 (Eddie) 日前亦於他的Facebook透露將會加入該劇。

Eddie喺《開心速遞》嘅壞人造型。(fb圖片)

在演藝生涯裡演壞人多過演好人的Eddie，今次於《開心速遞》入面都會是飾演壞人，他post了於劇中的造型照並留言表示：「鍾意返屋企嘅大飛哥，愛回家、開心速遞，估唔到喺愛回家都可以做壞人。」到底處境劇中的壞人可以有幾壞呢？相中的Eddie戴上太陽眼鏡及配上長假髮，非常之有型，亦與他一貫的光頭形象好唔同，不少粉絲同網民都留言話好期待他的演出，又有人話看不慣他有頭髮的look。

佢之前都有演出《大帥哥》㗎。(fb圖片)

一齊睇下Eddie其他演出作品嘅相啦。