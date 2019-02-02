吳秀波上內地節目鏡頭全Cut　疑似剪輯師自稱P足三日三夜

內地男星吳秀波去年9月突然被爆出婚外情，內地女星陳昱霖自爆與他有一段長達7年的地下情，最終兩人不歡而散，吳秀波更以勒索罪控告對方。爆出醜聞後，他的形象一落千丈，事業更大受打擊。早前傳出他有份參演的劇集及錄製的節目被刪剪、換人補拍、撤檔等消息。他之前錄製的內地節目《王牌對王牌》第4季昨日（1日）正式播出，不過身為嘉賓之一的吳秀波，全程不見蹤影，原來是經過後期剪輯將他的鏡頭全部「P」走。

節目昨晚（1日）播出第一集，明顯可見本來站在黃渤與歐陽娜娜之間的吳秀波憑空消失。（影片截圖）

近期負面新聞不斷的吳秀波，原本與黃渤、歐陽娜娜、王源等作為嘉賓參與節目《王牌對王牌》，日前一段疑似該節目剪輯師在朋友圈的發文在網上瘋傳：「總算是快弄完了，P了三天三夜應該是不仔細找都看不出來了，真的慘，怎麼剛入職就碰上這種事，唉，我盡力了。」

一段疑似是《王牌對王牌》剪輯師的發文在網上瘋傳，他表示P足三日三夜，網民深表同情。（微博圖片）

從最新一期節目中所見，吳秀波連一個鏡頭都沒有，有網民將節目現場錄影的照片與播出畫面對比，發現後期剪輯師將原本站在黃渤旁邊的吳秀波「P」走，還將他單人畫面出現的部分全部剪掉，然後再重新拼接畫面。而吳秀波和黃渤的遠景也全部換成黃渤的近景特寫，雖然有網民指出馬賽克痕跡明顯，當中有些畫面更可以看出黃渤身旁有模糊的肩膀或腳部，但相信剪輯師已經盡了全力，網友表示同情的同時，亦紛紛大讚「神乎其技」。

在節目早前流出的現場錄製相中，吳秀波作為嘉賓之一參與節目。（微博圖片）

其實在出軌醜聞爆發初期，吳秀波事業並無受太大影響，但上月事件繼續發酵，引發連鎖反應。他與白百何主演的賀歲片《情聖2》原定在大年初一上映，但最後緊急撤檔，已經錄製好的《王牌對王牌》亦臨時宣布節目延播，而由他擔任主持人的北京衛視春晚，目前也要商討替代方案。

節目有些畫面中黃渤也受到牽連，與吳秀波一起被馬賽克處理。（影片截圖）

事實上「後期加工」早有先例，由范冰冰、周海媚、張鈞甯及李治廷等主演的古裝劇《武則天》播出時，因為劇中女演員均以谷胸爆乳造型上陣，惹來觀眾向廣電局投訴，最終面臨停播的局面，復播後要將敏感鏡頭全部刪掉，並以大頭版本續播。為了畫面整體效果，TVB播出的版本除了重新剪輯之外，更專程找來專業團隊為一眾女星「封胸」，利用特技在女演員的胸部「加布」，過程相當繁複。據知當時花費龐大人力物力，更耗資過千萬。

古裝劇《武則天》在香港播出時，TVB請來專業團隊為一眾女演員「加布」，有消息指耗資過千萬。（網上圖片）

點擊下圖睇《王牌對王牌》中吳秀波被P走的穿崩位：

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