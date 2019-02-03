張彥博入行14年夢想不止開個唱　最想參與「叱咤」：恨咗好多年！

憑劇集《跳躍生命線》中飾演雄姐一角而人氣急升的張彥博，去年接下不少廣告，更獲廣告商贊助舉行人生第一場演唱會。不過想有成功的演藝事業絕對不容易，轉眼間張彥博已經入行14年，當中都遇上不少難關，雖然演唱會夢已圓，但原來他最恨的就是能夠參與叱咤頒獎禮。

張彥博接受主持人梁泰來訪問，大談入行14年所面對的高低。

被嘲做藝人冇前途：你就乜都冇！

張彥博接受電台節目《1圈圈 星光背後》訪問時，回顧了入行14年的高低。醉心音樂的他2005年甫入行就跟馮嘉輝、伍德耀組成赤子樂隊，但樂隊僅維持三年便解散。提到去年終於有機會舉行個人演場會，張彥博指雖然只得三星期籌備，但獲一眾圈中好友到場支持才令演出成功，他坦言除了朋友，最感動的就是親人：「特別係嫲嫲都嚟睇我，因為佢已經93歲，又睇住我由細到大玩音樂嘅過程。當夢想能實現嘅時候，睇住屋企人喺台下，係好感動！」

他笑言家人應該從來沒有想過自己的孫兒或兒子，由一個讀書不成的人，能堅持走到這一步：「呢十幾年好多人都同我講，叫我唔好再做，佢哋話其實做藝人冇前途，又賺唔到錢：『你都窮咗咁耐，你都大個喇，你諗吓你啲同學都已經有車有樓，婚又結咗，仔都生埋，你就乜都冇！』。但我一直爬，最終可以堅持行到呢一步，所以真係好感動。」

入訓練班為參加《星夢傳奇》 感嘆未有資格上「叱咤」

至於談到2009年，所成立的赤子樂隊解散之後，張彥博仍堅持沒放棄音樂，還先後兩次參加內地音樂選秀節目。到2013年參加TVB藝員訓練班轉戰演戲，他在訪問期間自爆當年加入訓練班的原因，竟然是因為想參加《星夢傳奇》，笑言：「係認識王祖藍介紹我參加TVB藝訓班，一心想好似鄭俊弘咁參加《星夢傳奇》，點知嗰年就開始停辦，所以就一直拍劇。」

另外，談及最終憑劇集《一屋老友記》彈起，並因而一圓音樂夢，張彥博直指出道以來最希望做到的，不只是舉行個人音樂會，而是以歌手身份出席叱咤頒獎禮：「其實我好想去『叱咤』頒獎禮，我恨咗好多年！但我仲未有資格出席，希望自己會有作品，甚至代表作會喺叱咤頒獎禮出現。我唔係一定要攞獎，能夠參與已經係一件好好嘅事！」